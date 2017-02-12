التركي يشخّص «المتحدث الرسمي» للعاملين في الإعلام الحكومي

من خبرته الطويلة المعقّدة الحسّاسة؛ يحلّ أشهر ناطق إعلامي في المملكة ضيفاً على المنطقة الشرقية ليفصّل في موضوع «أهمية المتحدث الرسمي» أمام حشدٍ من الناطقين الإعلاميـــين في الأجهــزة الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك العاملين في الحقل الإعلامي. المناسبة غداً الاثنين، وتستضيفها إمارة المنطقة الشرقية تحت رعاية أميرها الأمير سعود بن نايف، وتُقام تحت عنوان ملتقى المنطقة الشرقية الأول للمتحدثين الرسميين «ناطق».

ويطرح الملتقى مشكلة غياب دور بعض المتحدثين الرسميين في إيضاح القرارات والأنظمة الجديدة، وغياب متحدث رسمي في بعـض القطاعـات والجهـات الحكوميـة، وتضارب وازدواج الخطاب الإعلامي بـين بـعض المتحدثين الرسمييـن، وكذلك نـدرة البـرامج التدريبية والتطويرية المتخصصة للمتحدثين الرسميين، وأيضاً غياب الملتقيات المماثلة عن الساحة.

ويضع الملتقى على طاولته توثيق الشراكة بين المتحدث الرسمي والجمهور ووسائل الإعلام، والربط بين المتحدثين الرسميين لتبادل المـعـرفة والخبرات والتجارب، وتمكين المتحدث الرسمي من التعـامـل المهني مع الجمهور ووسائل الإعـلام، ووضع الأسس المهنية للتعامل مع الأزمات والتصرفات غير المسؤولة، وكذلك رفع كفاءة المتحدث الرسمي للتعامل مع المستجدات المعرفية والتقنية.

وفي الملتقى؛ تقدم عضو مجلس الشورى كوثر الأربش ورقة «دور الأعلام في تعزيز المواطنة»، ويقدم هاني الغفيلي متحدث وزارة الثقافة والإعلام «آليات التعامل مع الإعلام في الجهات الحكومية» ، ويقدم الدكتور عبدالله المغلوث «أهمية تفعيل الحسابات الرسمية للشبكات الاجتماعية « فيما يقدم تيسير المفرج مدير الإعلام الإحصائي والمتحدث الرسمي لهيئة الإحصاء دورة تدريبية متخصصة في التعاطي مع وسائل الإعلام.

يشهد أربع أوراق عمل ودورة تدريبية

أمير الشرقية يرعى الملتقى الأول للمتحدثين الرسميين.. غداً

يقام غداً «الإثنين» ملتقى المنطقة الشرقية الأول للمتحدثين الرسميين» ناطق « الذي تنظمه إمارة المنطقة الشرقية بقاعة المؤتمرات بمقر الإمارة برعاية وتشريف من أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف.

و يهدف الملتقى إلى توثيق الشراكة بين المتحدث الرسمي والجمهور ووسائل الإعلام، والربط بين المتحدثين الرسميين لتبادل المـعـرفة والخبرات والتجارب، وتمكين المتحدث الرسمي من التعـامـل المهني مع الجمهور ووسائل الإعـلام، ووضع الأسس المهنية للتعامل مع الأزمات والتصرفات غير المسؤولة، وكذلك رفع كفاءة المتحدث الرسمي للتعامل مع المستجدات المعرفية والتقنية.

وأوضحت اللجنة المنظمة للملتقى إنه تم اختيار عناوين أوراق العمل، والدورة التدريبية الخاصة التي ستقدم خلال فعاليات الملتقى، وتستهدف جميعها مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، والإعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة، والمسموعة والمرئيـة، والأكاديميين والمتخصصين وطلاب وطالبات الإعلام.

وأشارت اللجنة بأن الجلسة الأولى التي تأتي بعد افتتاح سمو أمير المنطقة الشرقية لفعاليات الملتقى، ستكون مع اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية وسيقدم ورقة عمل بعنوان» أهمية المتحدث الرسمي» فيما ستقدم عضو مجلس الشورى الكاتبة كوثر الأربش ورقة عمل بعنوان « دور الأعلام في تعزيز المواطنة، ويقدم هاني الغفيلي المتحدث لوزارة الثقافة والإعلام ورقة عمل» آليات التعامل مع الإعلام في الجهات الحكومية» ، ويقدم الدكتور عبدالله المغلوث ورقة عمل عن « أهمية تفعيل الحسابات الرسمية للشبكات الاجتماعية « فيما يقدم الأستاذ تيسير المفرج مدير الإعلام الإحصائي والمتحدث الرسمي لهيئة الإحصاء دورة تدريبية متخصصة في التعاطي مع وسائل الإعلام.

وينطلق الملتقى برؤية واضحة بأن يكون علامة فارقة في تعزيز العلاقة بين المتحدث الرسمي والجمهور ووسائل الإعلام، ومحققاً لرسالته المتمثلة في توثيق مبدأ التعاون المشترك واستشعار الحس الوطني بين المتحدث الرسمي ووسائل الإعلام لتحقيق التطلعات المأمولة من الطرفين، ولذلك فقد سعت في اختيار الضيوف ممن يمتلكون الخبرات والمهارات في هذا المجال الإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام ، وكونت كذلك لجان الملتقى من نخبة من الإعلاميين والمتخصصين في المنطقة الشرقية.

وسيتم التركيز خلال هذا الملتقى على غياب دور بعض المتحدثين الرسميين في إيضاح القرارات والأنظمة الجديدة، كما ستتم مناقشة عـدم وجـود متحدث رسمي في بعـض القطاعـات والجهـات الحكوميـة، وتضارب وازدواج الخطاب الإعلامي بـين بـعض المتحدثين الرسمييـن، وكذلك نـدرة البـرامج التدريبية والتطويرية المتخصصة للمتحدثين الرسميين، وايضاً غياب الملتقيات المماثلة عن الساحة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٧) صفحة (٤) بتاريخ (١٢-٠٢-٢٠١٧)