ورشة عن تطبيق خارطة طريق تقنيات إنتاج الطحالب في المملكة

تعقد وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في وكالة الثروة السمكية، اليوم، ورشة عمل الأسلوب الأمثل لتطبيق خارطة طريق تقنيات إنتاج الطحالب في المملكة، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

أوضح ذلك وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة، مبيناً أن الورشة يشارك فيها عدد من الجهات الحكومية والخاصة وعدد من الشركات الكبرى المعنية والمهتمة بصناعة استزراع وتصنيع الطحالب في المملكة. مبيناً أن الورشة ستبحث الآلية المناسبة لتنفيذ مشروع البحث والتطوير والإنتاج التجريبي الذي اقترحته خارطة طريق إنتاج الطحالب في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن خارطة استزراع الطحالب في المملكة تعد أحد مخرجات استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الاستزراع المائي في المملكة، وضعت أحد أهم أهداف برنامج إنتاج الطحالب للاستفادة منها في إنتاج وتصنيع الأعلاف الخاصة بالأسماك، وذلك لتوفير صناعة أعلاف محلية متوازية مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع إنتاج الأسماك في المملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة للوصول بإنتاج المملكة من الأسماك إلى 600 ألف طن في العام بحلول عام 2030م.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٧) صفحة (٣) بتاريخ (١٢-٠٢-٢٠١٧)