مؤتمر صحفي لإدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. غداً

تعقد إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل غداً الإثنين مؤتمراً صحفياً تدشن من خلاله الاسم الجديد للمهرجان وأسبابه ودلالاته، كما ستكشف عن الهوية الجديدة للمهرجان بما فيها الشعار(العلامة التجارية) والشخصية الكرتونية الخاصة بالأطفال، وسيعلن في المؤتمر عن برنامج الفعاليات والأنشطة المبتكرة التي سيقدمها المهرجان في نسخته الجديدة للمجتمع وعناصر تنوعها وشموليتها للأعمار والمهارات والهوايات المختلفة.

وسيشهد المؤتمر الصحفي المبادرات المصاحبة والداعمة للقيمة الاجتماعية للمهرجان، كما ستعلن إدارة المهرجان عن شركائها وجهودهم في الإعداد منذ شهر محرم المنصرم، ومميزات الموقع الجديد في الصياهد الجنوبية للدهناء ومسوغات اختياره ومكوناته، ومن أبرز المواضيع التي ستفصح عنها الإدارة جوائز المسابقات الثلاث الكبرى في المهرجان وجداولها وقيمة جوائزها وعلى رأسها جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل.

و أيضاً المؤتمر سيكون فرصة للإعلاميين للحصول على إجابات على أسئلتهم المختلفة بما يتعلق بالشروط والآليات وفعاليات المهرجان ومستقبل المهرجان وبرنامجه.

ويشارك في المؤتمر كل من الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، و المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رئيس مركز المشاريع بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والدكتور حمد بن عبدالعزيز البطيشان وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، والدكتور عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية، والدكتور طلال بن خالد الطريفي مساعد المشرف العام للشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي للمهرجان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٧) صفحة (٥) بتاريخ (١٢-٠٢-٢٠١٧)