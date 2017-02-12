ارتفعت إلى 1508، حالات الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا» في المملكة منذ شوال 1433هـ، بعد أن سجل مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة أمس، إصابة مواطن من الأسياح (80 سنة) بالفيروس، وحالته الصحية مستقرة. وبحسب التقرير الطبي، فإن العدوى صنفت بحالة أولية مخالطة مباشرة للإبل، فيما لم يتم تسجيل حالات تعاف أو وفاة في هذا اليوم.

وإجمالا، فقد شهد عداد كورونا نشاطاً ملحوظاً منذ الأربعاء الماضي، حيث سجلت 3 حالات إصابة، فيما سجلت 4 حالات وفاة، وحالة تعاف واحدة، وصنفت كل الإصابات بسبب المخالطة المباشرة مع الإبل، وتوفيت إحدى الحالات في اليوم الثاني من تشخيص إصابتها بالفيروس. وكانت تفاصيل الحالات على النحو التالي: الأربعاء 11 جمادى الأول: حالة إصابة واحدة لمواطن من البكيرية بالقصيم (54 سنة)، وصنفت حالة العدوى الأولية بالمخالطة المباشرة مع الإبل، فيما سُجلت حالتا وفاة لمواطن في حفر الباطن (57 سنة) ومقيم في نجران (54 سنة).

المخالطة المباشرة للإبل وراء الإصابات

«كورونا» يقتل 4 ويصيب 3 .. والعداد يرتفع إلى 1508 حالات

ارتفعت إلى 1508، حالات الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا» في المملكة منذ شوال 1433هـ، بعد أن سجل مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة أمس، إصابة مواطن من الأسياح (80 سنة) بالفيروس، وحالته الصحية مستقرة.

وبحسب التقرير الطبي، فإن العدوى صنفت بحالة أولية مخالطة مباشرة للإبل، فيما لم يتم تسجيل حالات تعاف أو وفاة في هذا اليوم.

وإجمالا، فقد شهد عداد كورونا نشاطاً ملحوظاً منذ الأربعاء الماضي، حيث سجلت 3 حالات إصابة، فيما سجلت 4 حالات وفاة، وحالة تعاف واحدة، وصنفت كل الإصابات بسبب المخالطة المباشرة مع الإبل، وتوفيت إحدى الحالات في اليوم الثاني من تشخيص إصابتها بالفيروس. وكانت تفاصيل الحالات على النحو التالي:

الأربعاء 11 جمادى الأول: حالة إصابة واحدة لمواطن من البكيرية بالقصيم (54 سنة)، وصنفت حالة العدوى الأولية بالمخالطة المباشرة مع الإبل، فيما سُجلت حالتا وفاة لمواطن في حفر الباطن (57 سنة) ومقيم في نجران (54 سنة).

الخميس 12 جمادى الأول: حالة إصابة واحدة لمقيم في مكة (60 سنة) ويعاني من أعراض مرضية وكان وضعه الصحي حرجاً، وصنفت حالة العدوى الأولية بالمخالطة المباشرة مع الإبل.

الجمعة 13 جمادى الأول: تسجيل حالة شفاء واحدة لمواطنة من الرياض (59 سنة)، فيما سجلت حالتا وفاة للمقيم الستيني الذي أصيب قبلها بيوم، ومواطن آخر من تربة (59 سنة) وكانا يعانيان من أمراض مزمنة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٧) صفحة (٣) بتاريخ (١٢-٠٢-٢٠١٧)