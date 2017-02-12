على غير عادتها دلفت الطفلة أريج لمدرستها (التمهيدي) وقد غشيها الحزن وهي التي كانت ملهمة السعادة فضحكاتها وحيويتها تضفي صخباً وتنثر بهجة.. المعلمة لاحظت تغيرها المفاجئ.. استهلت المعلمة حصتها على أمل أن يطرأ على أريج تغيّر يبدّد حزنها.. كابدت أريج تصارع هواجسها بينما أناملها الغضة تقلب كراريسها كأنها تنقب عبثاً عن ضالتها.. غالبها النعاس بل أريج هي التي استجدته لعله يسعفها بالهروب للسبات فهي غير راضية عن حالها إذ كانت تداعب زميلاتها ومعلماتها بين فينة وأخرى.. أسدلت المعلمة حصتها قبل أوانها وطلبت من أبنائها وبناتها الذهاب للمرسم سعياً منها لتغيير قتامة الأجواء لعل الحزن يحن ويغادر ملامح أريج فهي لم تعهده ولن تقوى على مصارعته، فالمنازلة محسومة للحزن الذي يبدو أنه أرخى بظلاله وأبى إلا أن يسكن بين جنبات ضلوعها الطرية وأحاسيسها المرهفة.. أخذوا أماكنهم في المرسم فاختارت أريج مكاناً قصياً وانهمكت بالرسم بشغف كأني بها أرادت وبتحد بائن اغتيال حزنها بمداد تلاوينها.. المعلمة كان شغلها الشاغل النظر إلى أريج التي بدت أشبه بفنان تشكيلي فتارة تشيح بالنظر للمجهول بعينين زائغتين تائهتين، وتارة تشخبط.. فما أن اقتربت من أريج إذا بها ترى لوحه فنية مبهمة المعالم، أرادت المعلمة التعرف على شخوصها الأربعة.. متسائلة من هذه البنت الجميلة؟ فقالت بحشرجة هذه أريج.. ومن هذا الطفل الذي تعانقينه؟ فردت أخي.. ومن هذا؟ فقالت بشيء من التأسي.. أبي.. ومن هذه المرأة؟ فردت وبذات النبرة هذه أمي.. استغربت المعلمة تباعد ومجافاة أبويها وتجهمهما فكل منهما في ركن قصي فسألت أريج عن السبب.. فأجابت: والدموع تنهمر على وجنتيها لقد افترقا (تطلقا)..