تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالطائف

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الطائف، أقدم على قتل آخر سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه من بندقية عدة طلقات مما أدى لوفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القصار وأيد الحكم من مرجعه ، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصار من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.