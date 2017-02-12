فيديو.. «أسمن امرأة» في العالم تصل لمطار مومباي بالهند

وصلت الشابة المصرية إيمان عبد العاطي- أسمن امرأة في العالم- إلى مطار مومباي الدولي في الهند، كأول محطة لها بعد خروجها من مصر في رحلة علاجية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “خليج تايمز”، لحظة وصول الشابة إيمان إلى مطار مومباي الدولي لتنتقل منه إلى أحد المستشفيات الهندية؛ حيث سيتم إجراء عملية جراحية لعلاجها من السمنة المفرطة التي تعاني منها منذ الصغر.

يُذكر أن إيمان ولدت بوزن 5 كيلوجرامات، وحال وزنها الزائد من إكمال دراستها لتتوقف عند نهاية المرحلة الابتدائية، وبدأت لا تقوى على الوقوف على قدميها وهي في سن 11 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، لم تخرج من المنزل، وأصبحت تمشي على ركبتيها، ثم أصيبت لاحقا بالتهاب في الركبة، إلى أن وصلت إلى مرحلة العجز التام عن الحركة.

وتقول عائلة إيمان إنها تعاني منذ صغرها من سمنة زائدة، ومع مرور الوقت تفاقمت حالتها، وازدادت حالتها خطورة بعد أن تسببت السمنة بإصابتها بجلطة دماغية أثرت على النطق لديها.