” العمل”: لا نسمح بالإعلان عن وظائف للأجانب فقط داخل المملكة

أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم أنها لا تسمح بالإعلان عن وظائف للأجانب فقط داخل المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن الوزارة لا تسمح باستخدام مثل هذه الإعلانات، وتفرض عقوبات على من يخالف ذلك. ويجري حالياً التحقق من صحة الإعلان لوظائف هندسية مخصصة للهنود فقط، وبرواتب تتراوح بين 10 و30 ألف ريال شهريًّا.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ قد تداولوا صورة للإعلان وعبروا عن استيائهم. مؤكدين على أحقية أبناء المملكة في وظائفها.