“الأرصاد”: عاصفة الرياض غير صحيحة

نفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم أن يكون قد صدر منها تنبيه بقدوم عاصفة قوية على العاصمة الرياض مساء اليوم.

وقالت الأرصاد عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن ما تم تداوله عن قدوم عاصفة على الرياض مساء اليوم غير صحيح ويفتقد للدقة في النقل، متوقعة عدم حدوث ذلك. ورجحت الأرصاد أن يستمر تواجد السحب على شرق ووسط وجنوب وأجزاء من شمال المملكة غدا.

كما يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة.