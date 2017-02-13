صحيفة الشرق – العدد 1898 – نسخة الرياض
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هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟
- أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
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- أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
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الأحساء: توافد خليجي على «ويا التمر أحلى 2017» .. والختام اليوم
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خالد الفيصل: «موهبة» أظهرت للعالم أن لدينا عقولاً شبابية ناضجة
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وسطية.. تسامح.. اعتدال.. تعايش .. نبذ العنف والإرهاب.. وحسنُ الجوار
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خالد الفيصل: «موهبة» أظهرت للعالم أن لدينا عقولاً شبابية ناضجة
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الأحساء: توافد خليجي على «ويا التمر أحلى 2017» .. والختام اليوم
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«الخطوط القطرية».. قصة طموح وضعتها على رأس قائمة أسرع شركات الطيران…
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وسطية.. تسامح.. اعتدال.. تعايش .. نبذ العنف والإرهاب.. وحسنُ الجوار
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«الخطوط القطرية».. قصة طموح وضعتها على رأس قائمة أسرع شركات الطيران…
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الأحساء: توافد خليجي على «ويا التمر أحلى 2017» .. والختام اليوم
-
لقاء تعريفي "آلية التراخيص لعربات الأطعمة المتنقلة" - غرفة الشرقية
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«الخطوط القطرية».. قصة طموح وضعتها على رأس قائمة أسرع شركات الطيران…
-
الأحساء: توافد خليجي على «ويا التمر أحلى 2017» .. والختام اليوم
-
لقاء تعريفي "آلية التراخيص لعربات الأطعمة المتنقلة" - غرفة الشرقية
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