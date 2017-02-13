فكرة حساب المواطن فكرة نبيلة، وجميلة، أعلنها سمو ولي ولي العهد محمد بن سلمان، لدعم المواطن المتضرر من الإصلاحات المالية، والمتضرر من رفع الدعم على السلع الأساسية، وهي فكرة جيدة لا يختلف عليها اثنان، ولاقت فكرة الدعم ترحيباً من المواطنين عند إطلاقها، لكنه عندما بدأ وضع لوائحها التنفيذية من قِبل التنفيذيين أصبحت معقدة ولا تتيح الدعم لأكثر المواطنين للاشتراطات التي ربطت بها من قِبل الوزارات المعنية، وأهمها الخصوصية المالية للمواطن التي هي الملكيات الخاصة من مال وأصول.

المشكلة ليست في الدعم ولا فكرته، لكنها في الإدارات البيروقراطية التي أضافت، وحذفت، واشترطت ما سوف يمنع معظم المواطنين من الاستفادة من الدعم، لأن الإدارات البيروقراطية وُجدت لتعقيد كل سهل، وتصعيب كل متيسر، وجعله بعيد المنال، ولذلك لم يسجل إلا نسبة أقل من (50%) بالرغم مع أن الناس فرحوا واستبشروا بالصندوق، لأنه يبدو أن التسجيل يستلزم أن تجيب على أسئلة في غاية الخصوصية لدى كثير من الناس، ولذلك أحجموا عن التسجيل وهم يقولون الله الغني وعنده رزق العباد.

لهذا فإن الدعم المالي لن يمر من الإدارات الدنيا التنفيذية وهو صالح، ستضاف له تعقيدات حتى يصير بقرة صفراء فاقعاً لونها، وسيحرم كثير من المواطنين إما لاشتراطات الكشف عن الخصوصية المالية، أو لأسباب أخرى، ومن البدء تحدثنا عن هذا الخطر بإحجام المواطن عن التسجيل، رغم إغراء المال، فما هي الحلول الأخرى الأسهل من صندوق المواطن، والأكثر عدلاً بين الناس.

أولاً: البطاقة التموينية للسعودي، وهي بطاقة تموينية تتيح للمواطن شراء المواد الأساسية بسعر معان من الدولة، وبسعر التكلفة الأساسية، وهذا الحل مأخوذ به في كثير من الدول الكبرى، ومع وجود التعاملات الإلكترونية يكون من السهولة تطبيقه.

ثانيا: إعطاء زيادة في الرواتب لكل الفئات، وهو الأجدى لإنعاش المديونين الذين فقدوا البدلات والمميزات المالية، وإعادة صناديق العاطلين، لتدعم الفئات التي تبحث عن العمل.

وثالثاً: دعم فئات الضمان الاجتماعي والمتقاعدين ومن يعانون من إعاقات كي لا تتضرر حياتهم بالمتغير الاقتصادي.