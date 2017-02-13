المعنى
محمد العثيم
حساب المواطن
فكرة حساب المواطن فكرة نبيلة، وجميلة، أعلنها سمو ولي ولي العهد محمد بن سلمان، لدعم المواطن المتضرر من الإصلاحات المالية، والمتضرر من رفع الدعم على السلع الأساسية، وهي فكرة جيدة لا يختلف عليها اثنان، ولاقت فكرة الدعم ترحيباً من المواطنين عند إطلاقها، لكنه عندما بدأ وضع لوائحها التنفيذية من قِبل التنفيذيين أصبحت معقدة ولا تتيح الدعم لأكثر المواطنين للاشتراطات التي ربطت بها من قِبل الوزارات المعنية، وأهمها الخصوصية المالية للمواطن التي هي الملكيات الخاصة من مال وأصول.
المشكلة ليست في الدعم ولا فكرته، لكنها في الإدارات البيروقراطية التي أضافت، وحذفت، واشترطت ما سوف يمنع معظم المواطنين من الاستفادة من الدعم، لأن الإدارات البيروقراطية وُجدت لتعقيد كل سهل، وتصعيب كل متيسر، وجعله بعيد المنال، ولذلك لم يسجل إلا نسبة أقل من (50%) بالرغم مع أن الناس فرحوا واستبشروا بالصندوق، لأنه يبدو أن التسجيل يستلزم أن تجيب على أسئلة في غاية الخصوصية لدى كثير من الناس، ولذلك أحجموا عن التسجيل وهم يقولون الله الغني وعنده رزق العباد.
لهذا فإن الدعم المالي لن يمر من الإدارات الدنيا التنفيذية وهو صالح، ستضاف له تعقيدات حتى يصير بقرة صفراء فاقعاً لونها، وسيحرم كثير من المواطنين إما لاشتراطات الكشف عن الخصوصية المالية، أو لأسباب أخرى، ومن البدء تحدثنا عن هذا الخطر بإحجام المواطن عن التسجيل، رغم إغراء المال، فما هي الحلول الأخرى الأسهل من صندوق المواطن، والأكثر عدلاً بين الناس.
أولاً: البطاقة التموينية للسعودي، وهي بطاقة تموينية تتيح للمواطن شراء المواد الأساسية بسعر معان من الدولة، وبسعر التكلفة الأساسية، وهذا الحل مأخوذ به في كثير من الدول الكبرى، ومع وجود التعاملات الإلكترونية يكون من السهولة تطبيقه.
ثانيا: إعطاء زيادة في الرواتب لكل الفئات، وهو الأجدى لإنعاش المديونين الذين فقدوا البدلات والمميزات المالية، وإعادة صناديق العاطلين، لتدعم الفئات التي تبحث عن العمل.
وثالثاً: دعم فئات الضمان الاجتماعي والمتقاعدين ومن يعانون من إعاقات كي لا تتضرر حياتهم بالمتغير الاقتصادي.
البطاقة التموينية للسعودي كيف تطيقها والتجاره بيد الاجانب ؟…..ابتسم
حساب المواطن….هو مثل كشف الحساب من اين لك هذا ؟
ويبدو ان اسمه صدح بالحقيقه وهي محاسبة المواطن لا دعمه …..ابتسم
حساب المواطن لم يركز على المواطن المسؤل عن الصرف وهو في هذه الحالخ الرجل او حتى المرأه…حساب المواطن ركز على معرفة دخل افراد الاسره جميعا وهذا خطأ….
الزوجه الموظفه ينبغي ان نطبق الشرع في حالتها فهي غير مسؤله عن الانفاق ولا نربطها مع الزوج وقد يكون بينهم مشاكل في ذلك اصلا …
حساب مواطن يسال عن الدخل ولا يسال عن الديون وان كان هناك سجل تجاري لا يسال عن ايجار المحل ورواتب العاملين فيه …ويبدو ان هدف حساب مواطن هو معرفة ما لدى المواطن نظريا من مصادر دخل بدون معرفة ما على المواطن من التزامات وديون وايجارات شقق ومحلات واقساط….ابتسم
هناك كثير من الرجال الذين لن يسألوا زوجاتهم ابدا كم دخلهن من الوظيفه وبالبدلات ….؟وايضا النساء هناك من لن تفصح عن راتبها كاملا….ابتسم
بسبب شروط حساب مواطن والذي اشك انه وضع لفايدة المواطن سيصبح هناك كثير من الناس فقراء…فهم كانوا من الطبقه المتوسطه وبسبب زيادة الاسعار بدون استحقاقهم للدعم من قبل وجهة نظر واضعي الصندوق اصبحوا فقراء فعلا ويسحقدون على حساب مواطن وعلى كل شيء في البلد بعد ان جردهم من بقايا كرامه كانوا يلوذون خلفها …..ابتسم
معظم الاعمال والتجاره والخدمات هي بيدي الاجانب ..
نعم المواطن متستر عليهم لكنه لا يحصل الا على الفتات …والاعمال الكبيره معروفه لمن ومن هم اهلها …واقتصادنا اجنبي لكنه يعمل في بلدنا عن طريق الاجانب وسيكون ارخص لنا ان نشتري المواد من الخارج بدل تصنيعها هنا لانا لا نستفيد شيء لا ضرائب ولا وظائف ويحصلون على قروض واراضي وفي النهايه العامل الموظف اجنبي….ابتسمي