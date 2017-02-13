قد يبدو للجميع أن مُقترح إغلاق مُستشفيات الصحة النفسية لا يخلو من الغرابة والطرافة، بل ربما يُعدُّ ضربا من الخيال في زمن تُشير فيه الإحصائيات إلى أن من كل مائة شخص هناك واحد يُعاني حالة من أشد صور الاضطرابات النفسية حدة وهو «مرض الفصام» الذي تتسم أعراضه بالغرابة في الشكل والمُحتوى، وقد يِفقد المريض توجيه بوصلة حياته «الاستبصار» ليكون مصدر خطر على نفسه ومن يُحيط به، ناهيك عن صور الاضطرابات النفسية الأخرى المُتعددة، فكيف بهذا المُقترح أن يجد آذاناً صاغية؟ وأين يذهب هؤلاء المرضى بعد الإغلاق؟ وكم من الأسر التي قُدر لأحد أعضائها الإصابة بواحد من تلك الأمراض النفسية الحادة، وتتمنى لو أن هناك مصحة ترعى مريضهم مدى الحياة «دار إيواء»؟

تقول الحقيقة العلمية إن أفضل وسيلة لعلاج المرضى النفسيين «خاصة المرض العقلي» تأتي من خلال المُجتمع الذي ينتمي له المريض، وليس بعزله في مصحة نفسية لعديد من الاعتبارات لعل أهمها أن المريض هو عضو في النسيج الاجتماعي في الأصل ولن يُشفى سقمه إلا من خلال ذلك النسيج «الحاني» الضام، كما أن بقاء المريض في المصحة النفسية لفترات طويلة يفقده مهارات التواصل الاجتماعي «Social Skills»، ويُصبح توحدياً في فكره وتعابيره وسلوكه، ولربما اكتسب سلوكيات «خاطئة» تزيد معاناته من خلال التماس مع المرضى الآخرين، يُضاف لذلك سوء جودة الحياة في المُصحات النفسية التي تُصبح «عكسيا» بيئة ضاغطة للمريض لتُحافظ على بقاء مرضه رغم التدخلات العلاجية. من هنا كان لزاما البحث عن بديل للمستشفيات النفسية.

لم تعد هناك في الأنظمة الصحية المُتطورة مُستشفيات نفسية ولا مصحات عقلية، كما كانت في السابق، أُغلق السواد الأعظم منها ما عدا وحدات تُعنى باضطرابات نفسية مُحددة وفقا لقوانين الصحة النفسية في تلك البلدان، وأصبح المريض النفسي يُعالَج من خلال خدمات الصحة النفسية المُجتمعية أو مراكز الرعاية الأساسية بفريق نفسي مُؤهل، وهناك خدمات الصحة النفسية الثانوية والمُتقدمة للحالات ذوي الاحتياج. السؤال: هل نحن جاهزون لغلق مصحاتنا النفسية؟ للحديث بقية عن إجابة التساؤل.