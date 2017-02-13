سعيد وهاس
إغلاق المصحات النفسية
قد يبدو للجميع أن مُقترح إغلاق مُستشفيات الصحة النفسية لا يخلو من الغرابة والطرافة، بل ربما يُعدُّ ضربا من الخيال في زمن تُشير فيه الإحصائيات إلى أن من كل مائة شخص هناك واحد يُعاني حالة من أشد صور الاضطرابات النفسية حدة وهو «مرض الفصام» الذي تتسم أعراضه بالغرابة في الشكل والمُحتوى، وقد يِفقد المريض توجيه بوصلة حياته «الاستبصار» ليكون مصدر خطر على نفسه ومن يُحيط به، ناهيك عن صور الاضطرابات النفسية الأخرى المُتعددة، فكيف بهذا المُقترح أن يجد آذاناً صاغية؟ وأين يذهب هؤلاء المرضى بعد الإغلاق؟ وكم من الأسر التي قُدر لأحد أعضائها الإصابة بواحد من تلك الأمراض النفسية الحادة، وتتمنى لو أن هناك مصحة ترعى مريضهم مدى الحياة «دار إيواء»؟
تقول الحقيقة العلمية إن أفضل وسيلة لعلاج المرضى النفسيين «خاصة المرض العقلي» تأتي من خلال المُجتمع الذي ينتمي له المريض، وليس بعزله في مصحة نفسية لعديد من الاعتبارات لعل أهمها أن المريض هو عضو في النسيج الاجتماعي في الأصل ولن يُشفى سقمه إلا من خلال ذلك النسيج «الحاني» الضام، كما أن بقاء المريض في المصحة النفسية لفترات طويلة يفقده مهارات التواصل الاجتماعي «Social Skills»، ويُصبح توحدياً في فكره وتعابيره وسلوكه، ولربما اكتسب سلوكيات «خاطئة» تزيد معاناته من خلال التماس مع المرضى الآخرين، يُضاف لذلك سوء جودة الحياة في المُصحات النفسية التي تُصبح «عكسيا» بيئة ضاغطة للمريض لتُحافظ على بقاء مرضه رغم التدخلات العلاجية. من هنا كان لزاما البحث عن بديل للمستشفيات النفسية.
لم تعد هناك في الأنظمة الصحية المُتطورة مُستشفيات نفسية ولا مصحات عقلية، كما كانت في السابق، أُغلق السواد الأعظم منها ما عدا وحدات تُعنى باضطرابات نفسية مُحددة وفقا لقوانين الصحة النفسية في تلك البلدان، وأصبح المريض النفسي يُعالَج من خلال خدمات الصحة النفسية المُجتمعية أو مراكز الرعاية الأساسية بفريق نفسي مُؤهل، وهناك خدمات الصحة النفسية الثانوية والمُتقدمة للحالات ذوي الاحتياج. السؤال: هل نحن جاهزون لغلق مصحاتنا النفسية؟ للحديث بقية عن إجابة التساؤل.
الحديث عن إغلاق المستشفيات النفسية هى اقرب الى القبول والتأمل مع الطب الحديث ، لعل الحديث عن المستشفيات النفسية تحمل الكثير من الخوف والقلق والشك تجعل البعض ينفر من مراجعتها ، كان النصيب الاول هو مستشفى الأمراض النفسية فى الطايف وانقلب الامر الى نجاح حين استطاع احدهم ان يحول الامر الى مستشفى ناجح فى جدة بتغير الاسم فقط ، اما عزل المرضى والعيادات فهو خطا وظلم ، قد يقتصر الامر على بعض الغرف وأقسام التنويم لبعض الخصوصية فى العلاج ، اما ساءر جوانب الطب فلا يختلف الطب النفسى عن بقية علوم الطب
كيف نغلق مصحه لم تفتح بصوره منظمه لهذا يبقى الوضع على ماهو عليه فلن تكون الحلول في ايدينا قد ياتى من اصلابنا من يطور ماعجزنا عنه ونكتفى باللتحسينات فقط
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طيب والجانب الاخر
طلاب الطب النفسي والممرضين النفسيين والمستشفيات سوف يفقدون وظائفهم ،،، وكليات الطب سوف تغلق أقسام الطب النفسي ،،، بصفتك. طبيب متخصص
كم عدد الأطباء النفسيين ؟؟؟؟
والعاملين في المجال النفسي
ذكرتني بنكته
عندما احدهم اللهم اهلك كل مروجي المخدرات
فرد احد منسوبي مكافحة المخدرات
لا تقطع رزقنا يا طيب
جميل ما تنادي به دكتور وفعلا هذا أنفع وأوفر لرعاية المرضى واوسرهم…..يعطيك الف عافية
لسنا جاهزون لغلق المصحات النفسية. والأفضل أن يفتح مستشفى في كل مدينة نظرا لكثرة الحالات وسطحية الخدمات وإنعدام برامج الوقاية وقلة التوعية النفسية.
تخيلوا جاري دخل في حالة من الكأبة الشديدة نتيجة خسارته في الأسهم ولازال جيرانه يتوافدون عليه يوميا للاطمئنان على حاله وحديثهم طول الوقت عن الأسهم والخسارة واللون الأحمر، فكيف لهذا الجار أن يشفى؟
ماذا قدمت وزارة الصحة للصحة النفسية وكيف تغلقها وهي لم تهتم بها اصلا من المفروض ان يساءل وزير الصحة لأن مسمى الصحة تشمل الجميع والمواطن له حق العلاج وما نراه من وزارة الصحة انها فرّقت بين المرضى النفسيين وغيرهم وكأنه لا يهمها لأن المسئول اذا جاءة عارض نفسي يفتح له ملف في عيادة بالخارج وكأنه يستعيب ان يتعالج هنا فكيف تريد ان يكون هناك اهتمام والمسئولين ليسو على كفاءة عالية للتعامل مع هذه العيادات ومن المفترض ان تندمج العيادات النفسية مع اي عيادة لأن المرض النفسي انزله الله وليس له ذنب المريض يكفي المريض ما يواجه من المجتمع فما بالك اذا كانت وزارة الصحة هي العقبة التي يواجهها المريض فأين يذهب هل هناك حل لدى الوزارة ام انها غير قادرة وعاجزة وولي الامر لم يقصر ومن المفترض ان يكون وزير الصحة طبيب نفسي او دكتور علم نفس واتمنى ان نشاهدك يا دكتور سعيد وزيرا للصحة قريبا كون جعبتك مليئة بالعلم وكتاباتك الاسبوعية لا يكتبها الا رجل وصل من العلم مرحلة الكمال والكمال طبعا لله وشكرا لك وللجميع