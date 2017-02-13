غوتيريس يُشيد بالتزام مركز الملك سلمان للإغاثة بخدمة البشرية

زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والوفد المرافق له أمس، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض، والتقى المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة.

واطّلع غوتيريس على البرامج التنفيذية التي يقدمها المركز للمنكوبين في العالم، حيث بلغ عدد المشاريع 181 مشروعاً بمبلغ 691,053,845 دولاراً أمريكياً، فيما وصل عدد الشركاء في البرامج المقدمة 100 شريك، بالإضافة إلى البرامج الجاري تنفيذها حالياً في عدد من الدول بأربع قارات.

وعبَّر الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح صحفي عن سعادته بزيارته مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشيداً بالتزام المركز بالمبادئ الإنسانية لخدمة البشرية، ليس في اليمن وسوريا فقط بل في كثير من الدول حول العالم.

وأضاف: لا نستطيع العمل بشكل منفرد، ولكن بتعاون الجميع يمكننا تقديم كثير، مؤكداً أن مركز الملك سلمان للإغاثة يؤدي دوراً مهماً ومحفزاً في المنطقة والعالم. معرباً عن تمنياته لكل العاملين في المركز بالنجاح في خدمة العمل الإنساني بالعالم.

كما قام الأمين العام والوفد المرافق له بجولة في أرجاء المركز، اطلع خلالها على أقسامه، بالإضافة إلى مقار منظمات الأمم المتحدة ومكتب تنسيق مساعدات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٨) صفحة (٤) بتاريخ (١٣-٠٢-٢٠١٧)