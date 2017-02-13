خالد الفيصل: «موهبة» أظهرت للعالم أن لدينا عقولاً شبابية ناضجة

كرّمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بمقر الإمارة في جدة أمس، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وذلك تقديراً لدوره البارز في دعم ورعاية موهوبي الوطن.

وقال الأمير خالد الفيصل: يسعدني أن أستعيد اللحظة التي عايشتها مع موهبة، وثقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله -، الذي كلّفني بالإشراف على هذه المؤسسة، مؤكداً أن ما حققه المشروع الذي بادر به الملك عبدالله يستحق وقفة تاريخية، بوصفه لم يقتصر على دعم النوابغ في المملكة بل ساهم في رفع مستوى فكر الطلاب، واستطعنا أن نُقدم أنفسنا في المحافل العالمية بشكلٍ جميل وحصد أبناؤنا الطلاب جوائز عالمية في عددٍ من العلوم والمجالات المعرفية».

واستشهد أمير مكة المكرمة بما حققته «موهبة» خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها قدّمت الإنسان السعودي بشكل لائق على مستوى الذكاء والتعليم، وأن هذا المشروع أثبت للعالم أن لدى المملكة عقولاً ناضجة لدى الشباب والشابات في مختلف حقول التعليم والمعرفة.

إلى ذلك كرّم أعضاء اللجنة التنفيذية لـ»موهبة»، مقدماً شكره لأعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود فاعلة خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس في «موهبة»، مشيداً بدورها مع شركائها في دعم ورعاية الموهوبين، وتكريمه لعددٍ من الطلاب والطالبات الموهوبين الذين أسهمت «موهبة» في دعمهم لتحقيق إنجازات وطنية وعالمية. من جانبه قدّم رئيس مجلس إدارة «موهبة» الأمير تركي بن عبدالله شكره للأمير خالد الفيصل، على دعمه وجهوده البارزة في رعاية الموهوبين والمبدعين، عبر عديد من البرامج والمبادرات الوطنية المتميزة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٨) صفحة (٤) بتاريخ (١٣-٠٢-٢٠١٧)