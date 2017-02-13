أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول 27.276 متدرباً ومتدربة في الكليات والمعاهد التقنية خلال الفصل الثاني من العام التدريبي الحالي 1438-1439هـ. وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد الزهراني أن هذا الفصل شهد قبول 20.693 متدرباً ومتدربة في برامج الدبلوم الصباحي بالكليات التقنية بارتفاع نسبته 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصل عدد المقبولين بالكليات التقنية العالمية 4583 متدرباً ومتدربة بارتفاع بلغ 23 % مقارنة بالعام السابق، في حين تمّ قبول 2000 متدرب في المعاهد المتخصصة التي يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، لتصل نسبة ارتفاع المقبلوين في هذه المعاهد، 20% مقارنة بالفصل الثاني من العام الماضي.
قبول 27 ألف متدرب ومتدربة في التدريب التقني
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٨) صفحة (٨) بتاريخ (١٣-٠٢-٢٠١٧)
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