أمراء عسير والقصيم والحدود الشمالية: العالم اعترف بجهود ولي العهد في محاربة الإرهاب

عد أمير عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، تسلم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ميدالية «جورج تينت» التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، اعترافاً دولياً بدور المملكة بشكل عام في التصدي لظاهرة الإرهاب العالمي، وبدور ولي العهد شخصياً، وأبلغ دليل على التقدير الدولي لجهوده ورجال الأمن البواسل، في تعزيز الأمن والاستقرار محلياً ودولياً.

وقال إن تتويج الأمير محمد بن نايف بهذه الميدالية يأتي تقديراً لإسهامات سموه الرائدة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين من جهة، وشهادة من المجتمع الدولي بمكانته ودوره الوطني المتميز في مكافحة الإرهاب واجتثاث الفكر المتطرف والقضاء على جذوره، مشيراً إلى أن توجيهاته ومتابعته الدائمة لكل ما يتعلق بالأمن الوطني والدولي قادت إلى إحباط وإفشال كثير من مخططات الجماعات الإرهابية الإجرامية المتطرفة سواء التي تستهدف المملكة أو الدول المجاورة والصديقة.

من جهته، أكد أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أن المتتبع للمنجزات الأمنية في بلادنا يشاهد وبكل وضوح جهود وبصمات ولي العهد في محاربة ومكافحة الإرهاب. وقال إن منحه ميدالية «جورج تينت» يؤكد ما تقوم به المملكة من جهود في مكافحة الإرهاب، وهي الرائدة في هذا المجال، وقد أصبحت مفخرةً دولية يتحدث عنها القاصي والداني، حيث جمعت الحكمة والتأني والهدوء من جانب، والعزم والحزم والقوة من جانب آخر.

كما نوّه أمير الحدود الشمالية الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، بتسلم ولي العهد ميدالية «جورج تينت»، وعدها تقديراً وعرفاناً للجهود الجبارة التي بذلها في مجال مكافحة الإرهاب والعمل على تحقيق السلم والاستقرار على مستوى العالم في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٨) صفحة (٤) بتاريخ (١٣-٠٢-٢٠١٧)