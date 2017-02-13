أمانة الشرقية ترتبط إلكترونياً بشهادة الزكاة عبر «يسّر»

فعّلت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية « يسّر» ومن خلال قناة التكامل الوطنية والخدمات (خدمة شهادة الزكاة) عبر الارتباط الإلكتروني بهيئة الزكاة والدخل، وذلك امتداداً لجهود الأمانة الرقمية للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية، الأمر الذي من شأنه المساهمة في رفع مُعدلات الوثوق والسرعة بتقديم الخدمات البلدية.

وأوضح المشرف العام على إدارة تقنية المعلومات المهندس حمدان بن عودة العرادي أن هذا التفعيل سيُمكّن الأمانة من التحقق من بيانات شهادات الزكاة لكافة المتعاملين كالمستفيدين والمقاولين والشركات والمستثمرين لتسريع الخدمات البلدية الخاصة بالتراخيص بمختلف متطلباتها، إضافة إلى المناقصات والمزايدات والمستخلصات المالية، وغير ذلك من الخدمات التي تتطلب مثل هذه البيانات، مشيراً إلى أن ذلك يُعد ترجمة لتوجيهات ومتابعة أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى التيسير على المستفيدين وخدمتهم بصورة أمثل.

وأضاف أن هذا التفعيل من شأنه الارتقاء بمستوى حزم من الخدمات البلدية ورفع مستوى الوثوق والأداء، والمساهمة بتقليل زمن تقديم الخدمات، كما يأتي امتداداً لجهود الأمانة بالتكامل المعلوماتي الإلكتروني مع الوزارات والجهات ذات العلاقة حيث تم مؤخراً تفعيل الارتباط بعدد من الوزارات، وجاري العمل للارتباط بعديد من الخدمات التكاملية التي سيتم إطلاقها في سبيل التيسير على المستفيدين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٨) صفحة (٥) بتاريخ (١٣-٠٢-٢٠١٧)