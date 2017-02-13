محافظ القطيف يدشِّن مشروع «الزواج الميسر»

التقى محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان بالمحافظة أمس، مجلس إدارة جمعية مضر الخيرية بالقديح، يتقدمهم رئيس الجمعية محمد آل السيد ناصر.

ورحّب الصفيان بمجلس إدارة جمعية مضر الخيرية، مقدمًا شكره للجميع على جهودهم التي يبذلونها في خدمة المجتمع. واستعرض رئيس جمعية مضر آلية مشروع الزواج الميسر، الذي يُقدم خدماته للمُقبلين على الزواج من أبناء المجتمع، مبينًا الأهداف الكامنة فيه والمرجوة، مقدماً شكره لمحافظ القطيف على حرصه واهتمامه ووقفته الصادقة مع كل مشروع وعمل يخدم المجتمع بكل فئاته بدعمه وتشجيعه.

ودشّن محافظ القطيف مشروع «الزواج الميسر»، مباركًا هذه الخطوة التي تصب في خدمة أبناء المجتمع، مشيدًا بكل الجهود التي تبذلها جمعية مضر الخيرية.

وأكد الصفيان أن خدمة المواطن وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء وبعث الراحة والطمأنينة سعيًا في بناء مجتمع متكاتف متعاون يسمو كونه مجتمعًا مثقفًا واعيًا، هو الهدف السامي الذي يصبو إليه الجميع وتتطلع له قياتنا الرشيدة -حفظها الله-.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٨) صفحة (٨) بتاريخ (١٣-٠٢-٢٠١٧)