محافظ القطيف يدشِّن مشروع «الزواج الميسر»

التقى محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان بالمحافظة أمس، مجلس إدارة جمعية مضر الخيرية بالقديح، يتقدمهم رئيس الجمعية محمد آل السيد ناصر.
ورحّب الصفيان بمجلس إدارة جمعية مضر الخيرية، مقدمًا شكره للجميع على جهودهم التي يبذلونها في خدمة المجتمع. واستعرض رئيس جمعية مضر آلية مشروع الزواج الميسر، الذي يُقدم خدماته للمُقبلين على الزواج من أبناء المجتمع، مبينًا الأهداف الكامنة فيه والمرجوة، مقدماً شكره لمحافظ القطيف على حرصه واهتمامه ووقفته الصادقة مع كل مشروع وعمل يخدم المجتمع بكل فئاته بدعمه وتشجيعه.
ودشّن محافظ القطيف مشروع «الزواج الميسر»، مباركًا هذه الخطوة التي تصب في خدمة أبناء المجتمع، مشيدًا بكل الجهود التي تبذلها جمعية مضر الخيرية.
وأكد الصفيان أن خدمة المواطن وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء وبعث الراحة والطمأنينة سعيًا في بناء مجتمع متكاتف متعاون يسمو كونه مجتمعًا مثقفًا واعيًا، هو الهدف السامي الذي يصبو إليه الجميع وتتطلع له قياتنا الرشيدة -حفظها الله-.
محافظ القطيف يدشِّن مشروع «الزواج الميسر»
التقى محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان بالمحافظة أمس، مجلس إدارة جمعية مضر الخيرية بالقديح، يتقدمهم رئيس الجمعية محمد آل السيد ناصر.
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ياسعادة المحافظ هل مايقوم به أفراد المنطقه موحد ومطبق في كل المحافظات..ام تتميز به محافظة القطيف فقط ؟… لأن الزواجات الجماعيه لها محاسن ولها مساوي …الا اذا كانت تحقق الدمج بين مكونات المناطق لتساعد على انفتاح المناطق على بعضها لان بعض الزواجات الجماعيه تحدث انغلاق بعض المناطق على نفسها ؟! وهذا على المدى الطويل يحدث مشاكل اجتماعيه وخلل اجتماعي في التركيبة السكانيه لبلادنا الموحده على وحدة اجتماعيه كلها متجانسه من جازان إلى عرعر ومن الأحساء إلى ينبع …نتمنى زواج جميع بناتنا وأبناءنا…. ولكن لايجب أن يشجع رسميا إلا الزواجات التي تساعد على الاندماج بين كل مكونات المجتمع وليس التقوقع في قبيلة واحده أو منطقة واحده أو مذهب واحد ….،تحياتي لكل مخلص لأمته ووطنه …..
أبو عبدالله الاصلي …