أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت أمس، بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة، مما نتج عنه وفاة مقيم باكستاني الجنسية.
وبين المقدم القحطاني أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.
أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة
وفاة مقيم باكستاني إثر سقوط مقذوف عسكري
أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت أمس، بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة، مما نتج عنه وفاة مقيم باكستاني الجنسية.
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