أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن تشكيل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يجسد حرص الدول المشاركة على صون عروبة العالم العربي، وإعادة الحق إلى أهله.
جاء ذلك أثناء استقباله قائد القوة القطرية المشاركة في التحالف، المقدم ركن الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، حيث نوه بمتانة العلاقات السعودية القطرية على المستوى الثنائي، وحجم التعاون في المجالات كافة.
من جهته، أعرب قائد القوة القطرية عن شكره لأمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبراً عن فخره واعتزازه وجميع ضباط وأفراد القوات القطرية بالمشاركة من أجل دعم الشرعية في اليمن الشقيق.
أمير نجران: تحالف دعم الشرعية صونٌ للعروبة
أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن تشكيل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يجسد حرص الدول المشاركة على صون عروبة العالم العربي، وإعادة الحق إلى أهله.
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