انتقادات لاذعة ضد وزارة التعليم الأمريكية والسبب.. خطأ إملائي

واجهت وزيرة التعليم الأمريكية الجديدة انتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب خطأ في كتابة اسم في رسالة حول أهمية التعليم تم نشرها على موقع تويتر.

وبعد أيام من أداء الوزيرة المثيرة للجدل بيتسي ديفوس اليمين لتولي المنصب، نشرت الوزارة عبارة “التعليم لا ينبغي أن يعلمنا العمل- وإنما يعلمنا الحياة”.

وهذا الاقتباس منقول عن وليام دو بويز WEB Du Bois الذي ساعد في تأسيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، وهي أقدم وأكبر منظمة للحقوق المدنية في الولايات المتحدة، إلا أن التدوينة أخطأت في كتابة اسم المؤرخ والناشط الحقوقي الراحل، حيث كتبته WEB DeBois .

وكتب أحد المعلقين على تويتر :”إذا كنتي ترغبين في أن تبدي مهتمة حقا، فإن إعطاء 15 ثانية للتأكد من طريقة كتابة اسم شخص ما هو أمر أساسي”.