نجحت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة الرياض في القبض على 11336 شخصاً في عدد من القضايا الجنائية والحقوقية في محافظة الخرج خلال هذا العام.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً للجهود المبذولة من كافة الاجهزة الأمنية المرتبطة بشرطة المنطقة بغرض تحقيق الأمن والسكينة العامة، فقد عملت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة على القيام بعدة حملات أمنية في محافظة الخرج خلال هذا العام 1438 أسفرت بتوفيق من الله عن ضبط عدد ( 11336 ) شخصاً منهم ( 4104 ) سعودياً و ( 7232 ) وافداً من جنسيات مختلفة ، مطلوبين على ذمة عدد من القضايا الجنائية و الحقوقيه لعدد من مراكز الشرط على مستوى المملكة أو مخالفين لأنظمة الاقامة والعمل

جرى تسليهم لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم.

و تأتي هذه الجهود إنفاذا لتوجيهات صاحب السموّ الملكي أمير منطقة الرياض بالعمل على تكثيف الحملات الأمنية لتشمل جميع المحافظات حتى تحقق الأهداف المرجوه منها .