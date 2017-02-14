صحيفة الشرق – العدد 1899 – نسخة الدمام
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«ناطق» يضع شروط «المتحدث الإعلامي»: توّاق .. رزين .. مرن .. ويعرف…
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ضوابط الإيجار ستقلل النزاعات والعقود الوهمية .. وستنظم سكن المقيمين
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متحدثون إعلاميون: المملكة مستهدفة .. ولابد من التعامل مع الإعلام…
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وكيل الأحساء: «ويا التمر أحلى» عزّز الحراك الاجتماعي والاقتصادي
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«أمانة الشرقية» تشفط 204 ملايين جالون من مياه الأمطار خلال 9 ساعات
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«ناطق» يضع شروط «المتحدث الإعلامي»: توّاق .. رزين .. مرن .. ويعرف…
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ضوابط الإيجار ستقلل النزاعات والعقود الوهمية .. وستنظم سكن المقيمين
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متحدثون إعلاميون: المملكة مستهدفة .. ولابد من التعامل مع الإعلام…
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«ناطق» يضع شروط «المتحدث الإعلامي»: توّاق .. رزين .. مرن .. ويعرف…
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متحدثون إعلاميون: المملكة مستهدفة .. ولابد من التعامل مع الإعلام…
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«ناطق» يضع شروط «المتحدث الإعلامي»: توّاق .. رزين .. مرن .. ويعرف…
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متحدثون إعلاميون: المملكة مستهدفة .. ولابد من التعامل مع الإعلام…
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"Excellent Fair" معرض التميز والأناقة 2017 تحت رعاية صاحب السمو الملكي…
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«ناطق» يضع شروط «المتحدث الإعلامي»: توّاق .. رزين .. مرن .. ويعرف…
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متحدثون إعلاميون: المملكة مستهدفة .. ولابد من التعامل مع الإعلام…
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"Excellent Fair" معرض التميز والأناقة 2017 تحت رعاية صاحب السمو الملكي…
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