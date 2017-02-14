بالعين المجردة
خالد السيف
كذّابٌ مَن زعمَ أنّه قد شمَّ مِسكاً في دمِ قتيل!
قد قلتُ «قتيلاً» ها هنا، ذلك أنَّ التوافر على شروط «المجاهد» والوصف به بات هو الآخر عزيز المنال، فكيف إذن باستسهال مجازفات «الحمقى» ممن لا يفتأون يسوّغون إطلاقات لقب «الشهيد» على كلّ مَن هلك جرّاء خصومةٍ تحت راياتٍ «عُميّةٍ» أكثر ما يحضر فيها حديث أبي أمامة الباهلي في شأنِ «الخوارج.. كلاب أهل النار»! في حين يغيب فيها مثل هذه الأحاديث الصّحاح من مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
«إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل اُستشهد، فأُتي به، فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»!!
وأيّاً يكن الأمر فإنّه ليس بخافٍ أنّ رائحة المسك العالقة بدم «الشهيد/ الحق» ثابتٌ بالصحيح وليس لأيّ أحدٍ الإنكار له ولو على نحوٍ من «الشّك»، بيد أنّ ما يجب: «إنكاره» والاحتساب في رفع الصوت به: زعمَ تحقّقهِ وقوعاً في «الدنيا» على نحو ما يذكره المهووسون عادةً بـ «الكرامات» من أولئك الذين لا يرعون «الكرامات» حقّ رعايتها من فقهٍ لها إن في الفهم لضوابطها أو النأي عن ذكرها خشية نقض ما أُبرم من إخلاص!! (ومن هنا فإن ما يُنسب للصحابة من «كراماتٍ» بالكاد يُعد على أصابع اليد الواحدة! في حين يقع من الكرامات – بالمئات – للرجل الواحد من جيل التابعين الذين جاءوا من بعدهم لهم من «الكرامات» المنسوبة ما يعزّ على العد إحصاءً!!).
إذن.. فلا مشاحة في ثبوت صحّة «رائحة دم الشهيد مسكا»ً لكنه الشأن الذي لا يكون إلا في يوم القيامة» وحسب.. وذلك إظهاراً لما لـ«الشهيد» من فضيلةٍ يختص بها دون سواه وتنويهاً به بين أهل الموقف بعامةٍ جرّاء بيعه نفسَه لله تعالى.. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْك» واللفظ للبخاري. وهي الحكمة التي أنيط بها سبب ترك غسل شهيد المعركة.
خطب عمر فقال: تقولون في مغازيكم: فلان شهيد، ومات فلان شهيداً، ولعله أن يكون قد أوقر عَجُزَ دابته أو دَفَّ راحلته ذهباً أو ورقاً يطلب التجارة؟..ألا لا تقولوا ذلكم!.. ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله، أو قتل فهو شهيد.. والأثر أخرجه أحمد وحسن سنده الحافظ في الفتح..
علق الحافظ ابن حجر على المسألة برمتها فقال «فلا ينبغي إطلاق كون كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل الله».
وجملةُ ما يُمكن قوله: إنّ الشهادة حكمٌ غيبيٌّ لا نعلمه على وجه الحقيقة وليس لأيّ أحدٍ (منا) الجزم يقيناً بأنّ من قُتل في معركةٍ فهو «شهيد» بإطلاق؛ إذ لربما أنّ ثمة أسباباً – لم نطلع عليها – قد حالت دون ظفره بهذا الوصف وإن ظهر لنا – بادي الرأي – أنّه ما خرج إلا ابتغاء الفوز بـ «الشهادة» غير أنّنا لا نعلم هل هو عند الله شهيد أم لا! ذلك أنّ الله وحده مَن يعلم إن كان قد قاتل رياءً أو لأيّ غرضٍ من أغراض الدنيا الخفية إلا على رب العالمين.
ويجب التفطن إلى أنه ليس ثمّة ارتباط «شرعيٌّ» – بأي دعوى – في ما بين صدق المقاتل/ المجاهد وبين ما يزعم من عدم تغيير الجثة أو -الشم الزائف- لرائحة المسك أو أن تفتر الشفتان عن ابتسامة! فلربما كان «شهيداً» في حين أن جثته قد طالها التغيير حد «التّعفن» ولم يحظ حينها بارتخاء «حنكه» لتتشكّل معه ابتسامة! تشي بأنه قد رأى مقعده من الجنة «قد قرأتُ لابن عبدالبر أنّ متغيراتٍ تطول الأجساد حين الموت فمنها ما تسودّ معه الوجوه ومنها ما يظهر فيها الميت ضاحكاً وهي حالات عامة يشترك فيها المسلم التقي والكافر الفاجر سيان».
راحت وجات على هذي الكذبة الخرافية!!! أغلب الأحاديث المنقولة كذب وافتراء..الشجاع الاقرع وبقاء الجسد طري مثل الاحياء بعد يدخل من الكذب.
و راينا صورا كثيرة لأشخاص ليسوا مسلمين ميتون ومبتسمون
المِسك ولا تلمسني
ريحة المسك او دهن العود والعنبر الذي يعلن عنه محلاّت العطور والبخور في كل وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروئه وهذه إالإعلانات مكلفه ماديّا ولكن اجزم أنهم يكسبون كثيراً (ماغطي إعلاناتهم ورأس مالهم وعليه مكاسب مجزيه) ماعلينا الله يزيدهم ويعطينا من فضله طالما ان هناك الكثير والكثير من النَّاس من يتروّش بالمسك والعنبر والعود عندما يذهب لمواجهة كبراء القوم وايضاً البعض الأخر عندما يذهب لصلاة الجمعه حيث تشم هذه الروائح تعطعط من ملابسه وبشته روائح تكتم نفس من لا يطيق شمها ويضطر للمكوث في مكانه بالمسجد إليّ ان يؤدي الصلاة ويخرج بأسرع ما يمكن وياروح ما بعدك روح ما علينا حسب ما نسمع او ما نقراء في وسائل التواصل أنّ جماعة داعش ومن هم في فلكها هم اكثر الناس إستعمالا للتعطر بالمسك وأخواته كالعنصر والعود ودهن الورد والياسمين إلخ. وخصوصا اذا حزّموا بحزام ناسف مجرما منهم للذهاب للتفجير وبعد تخديره بطرقهم الخاصة وترويشه بالمسك بحيث عندما يموت تفوح من ثيابه رائحة المسك كي يُعتقد أنّه كما جاء في الأحاديث الضعيفه الغريبه والتي ليس لها معني والتي يقرؤنها في الكتيبات الصفراء،، حسبنا الله ونعم الوكيل،
آخر الكلام :
الأخت الفاضله ،،عابر،، أصابت كبد ألحقيقه في تلقيها الذي هو خير الكلام (ما قلّه ودل) راحت وجات على هذي الكذبه الخرافية…
رجال قواتنا المسلحه والحرس الوطني ورجال الامن العام هم المجاهدون الان ومن يستحقون لقب شهيد والله اعلم …..ابتسم
عابرة….
ثبت ان بعض رجال قواتنا المسلحه بقيت اجسادهم طريه والله اعلم ….ابتسم
ألاقي السيفَ في هفواته /// وقدرته الفصحى تفوقُ المَجَامِعَا؟!
أأبكي وأستبكي زهيراً وحافظاً /// وعمرو بن كلثومٍ وشوقي وتاسِعَا؟
ولولا حيائي كنتُ قرَّعتُ شخصكمْ /// لفعلتكمْ لكنْ سأبقى مُوَادِعَا
إذا طَعَنَ الفصحى الَّذي ظُنَّ أنَّه /// سيحمى حماها مانعاً وممانِعَا
فإنَّ زماني فاسدٌ بتحرُّشٍ /// فكيف أراه بالفصاحة طامِعَا؟
أبِاللُّغةِ الفصحى تحرَّشتَ عالماً /// تجاوزتَ في هذا المسار الشرائعَا؟
لعلَّك إن قلَّبْتَ هذا وجدتَه /// جنوحاً وقفَّلتَ المسيرةَ راجعَا
أخي خالد السيف استمعْها نصيحةً /// إذا كنتَ يوماً للمناصح سامعَا ) !!!!! عجيب أمر هذا الواصل أكل هذا دفاعا” عن الشعر العربي الفصيح ؟؟؟!!! لكن الحقيقة أن الواصل ينسى كثيرا” وذاكرته ممسوحه وربما للسن دور في ذلك أعانه الله فالواصل في مقالة له سابقه عن الشعر الجاهلي الفصيح هاجم هذا الشعر والأدب العربي وأنتقصه حين قال بالحرف ( الأدب الذي تواصلت مشاهده عصورا”لتؤكدها في المجتمع العربي عامه نظرة تراثيه تبلورت بأن الأدب لايعدو كونه ترفا” ونشاطا”ثقافيا” يمارسه المبدع ليحقق له وللمتلقي المتعة والتسليه فقط وذلك مذو أن كان العرب الجاهليون يتحلقون حول الشاعر والحاكي تحت ضوء القمر مفترشين رمال الصحراء أو منتدين في داراتهم وأسواقهم الأدبيه )!!!! وقد رددت عليه في حينه وهذا ردي !!!هذا ظلم كبير وإفتراء مجحف في حق الأدب العربي ونحن نعلم ماللأدب الإنساني قاطبه بجاهليته وحديثه…
( جهلك بأولئك الشعراء الكبار والعظام وعدم قراءتك لأشعارهم جعلك ترى الشعراء النبطيِّين أفضل وأرقى منهم، وعسر فهمك للغة الفصحى جعلك تبتعد عنهم وتقرأ الشعر النبطيِّ) !!! يبدوا أنك إما لا تستوعب مانقول أو ترمي التهم جزافا” فهل قلت ياجهبذ الفكر أني أكره الشعر العربي الفصيح وهل قلت أني أفضل الشعر النبطي عليه ؟؟!! أنا أفضل الشعر العربي الفصيح كثيرا” كثيرا” على الشعر النبطي لكن هذا ليس مبررا” لموافقتك وأنت تعيب الشعر النبطي وتصادر هذا الموروث الثقافي الذي له الكثير من محبيه بل وتزدريه وتشبهه بالمسخ !!! هذا هو نقطة الإختلاف معك فكل نوع من الشعر له محبيه ومريديه فهل لك الحق لتصادر ذائقة المتلقي وتنتقص من مفكري هذا النوع من الشعر وهذا الموروث الثقافي الضارب في التاريخ لمجرد أنك لا تحبه وتصفه بالمسخ !!! فإذا عجزت عن الرد الموضوعي والعقلاني والفهم الصحيح فكف عن هذا الهذر وهذه الإتهامات وهذا السفه حتى لا ينتقص المتلقي من فهمك وعقليتك فما قلته موثق فكفى إفتراءا”