واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزيع مساعداتٍ إغاثية على النازحين من مدينة حلب (شمال سوريا) الموجودين حالياً على الشريط الحدودي بين بلادهم وتركيا، وتحديداً مخيمات منطقتي باب السلامة وباب الهوى.
وأعلنت الحملة، أمس، تسليمها كسوة شتوية إلى نازحين سوريين في مخيمات غربي سجو والحرمين والتضامنية على الشريط الحدودي.
وأفادت الحملة، عبر مكتبها في تركيا، بأن المساعدات، التي تأتي في إطار مبادرتها «لأجلك يا حلب»، اشتملت على 4430 بطانية، و5654 كنزة، و5654 معطفاً، و1615 فرهول طفل. وأشار المكتب إلى سير التوزيعات وفق الخطط المعدة مسبقاً لضمان وصول المواد إلى مستحقيها؛ بالتنسيق مع الجهات الحكومية التركية ممثَّلةً في منظمة «IHH».
بدوره؛ أوضح المدير الإقليمي للحملة، الدكتور بدر السمحان، أن المساعدات التي يتم إيصالها الداخل السوري ستشمل معظم النازحين في محافظتي حلب وأريافها وإدلب وأريافها خلال موسم الشتاء الجاري.
إلى ذلك؛ تعاملت العيادات التخصصية للحملة، في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، مع 2589 حالة مرضية خلال أسبوعٍ مضى هو الـ 214 لها داخل المخيم الواقع شمالي شرق الأردن.
الحملة السعودية تسلم كسوة شتوية إلى نازحين سوريين
واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزيع مساعداتٍ إغاثية على النازحين من مدينة حلب (شمال سوريا) الموجودين حالياً على الشريط الحدودي بين بلادهم وتركيا، وتحديداً مخيمات منطقتي باب السلامة وباب الهوى.
-
-
-
الأحساء: توافد خليجي على «ويا التمر أحلى 2017» .. والختام اليوم
-
-
-
«الخطوط القطرية».. قصة طموح وضعتها على رأس قائمة أسرع شركات الطيران…
-
خالد الفيصل: «موهبة» أظهرت للعالم أن لدينا عقولاً شبابية ناضجة
-
-
-
-
«ناطق» يضع شروط «المتحدث الإعلامي»: توّاق .. رزين .. مرن .. ويعرف المهنة
-
-
-
متحدثون إعلاميون: المملكة مستهدفة .. ولابد من التعامل مع الإعلام الجديد
-
ضوابط الإيجار ستقلل النزاعات والعقود الوهمية .. وستنظم سكن المقيمين
-
«مسك» و«الإمارات للشباب» سيتعاونان لدعم الابتكار وريادة الأعمال
-
-
وكيل الأحساء: «ويا التمر أحلى» عزّز الحراك الاجتماعي والاقتصادي
-
-
-
-
-
-
-
16 ألف حالة استقبلتها مستشفيات «الشرقية» عبر «إحالتي» خلال عام
Profile