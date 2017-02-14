الحملة السعودية تسلم كسوة شتوية إلى نازحين سوريين

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزيع مساعداتٍ إغاثية على النازحين من مدينة حلب (شمال سوريا) الموجودين حالياً على الشريط الحدودي بين بلادهم وتركيا، وتحديداً مخيمات منطقتي باب السلامة وباب الهوى.

وأعلنت الحملة، أمس، تسليمها كسوة شتوية إلى نازحين سوريين في مخيمات غربي سجو والحرمين والتضامنية على الشريط الحدودي.

وأفادت الحملة، عبر مكتبها في تركيا، بأن المساعدات، التي تأتي في إطار مبادرتها «لأجلك يا حلب»، اشتملت على 4430 بطانية، و5654 كنزة، و5654 معطفاً، و1615 فرهول طفل. وأشار المكتب إلى سير التوزيعات وفق الخطط المعدة مسبقاً لضمان وصول المواد إلى مستحقيها؛ بالتنسيق مع الجهات الحكومية التركية ممثَّلةً في منظمة «IHH».

بدوره؛ أوضح المدير الإقليمي للحملة، الدكتور بدر السمحان، أن المساعدات التي يتم إيصالها الداخل السوري ستشمل معظم النازحين في محافظتي حلب وأريافها وإدلب وأريافها خلال موسم الشتاء الجاري.

إلى ذلك؛ تعاملت العيادات التخصصية للحملة، في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، مع 2589 حالة مرضية خلال أسبوعٍ مضى هو الـ 214 لها داخل المخيم الواقع شمالي شرق الأردن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٩) صفحة (٢) بتاريخ (١٤-٠٢-٢٠١٧)