لم تدُم أزمة المواطن مريسي خويتم الحارثي مع بنك الرياض بعد نشر «الشرق» قضيته سوى 72 ساعة، حيث سارع المسؤولون في بنك الرياض إلى إنهاء الأزمة بالموافقة على طلب جدولة أقساط تمويله الشخصي البالغ قيمته 360 ألف ريال، قد تقدم به منذ ما يقارب 8 أشهر بسبب انخفاض راتبه من 17500 ريال إلى 9312 ريالاً بعد تقاعده من وظيفته في القوات المسلحة الجوية.

وأشار مريسي الحارثي إلى تواصل المسؤولين في بنك الرياض معه عقب نشر «الشرق» قضيته بـ72 ساعة، وإفادته بالموافقة على طلب جدولة أقساط تمويله الشخصي.

وكانت «الشرق» قد نشرت أزمة مريسي الحارثي مع بنك الرياض في العدد رقم ١٨٧١ بتاريخ 17-1-2017، حول استمرار بنك الرياض في حسم 6007 ريالات من راتبه، على الرغم من انخفاضه من 17500 ريال إلى 9312 ريالاً بعد تقاعده، مما يعنى حسم 64.5% من دخله الوحيد، متجاهلاً قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بتغيير القسط الشهري إلى ربع الراتب «2300» ريال تقريباً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٩) صفحة (١٠) بتاريخ (١٤-٠٢-٢٠١٧)