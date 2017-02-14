طفح «الصرف الصحي» في «الوزيرية»

يعاني أهالي حي الوزيرية غرب شارع الإسكان في جدة، من طفح مياه الصرف، رغم انتهاء تمديدات الصرف الصحي منذ عام 2012..
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التفاصيل في نص رسالة القارئ عبدالله الغامدي التالية:
سعادة رئيس تحرير «الشرق» خالد بوعلي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن سكان حي الوزيرية غرب شارع الإسكان وخلف مطاعم الفارس في جدة، نعاني من طفح مياه الصرف الصحي، علماً بأن تمديدات المجاري منتهية منذعام 2012 ولكن إلى الآن لم تعمل حتى الشارع لم يرصف.
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نعم تعاني الوزيريه وسكانها من تهميش شركة المياه لمطالباتنا بتوصيل المجاري في المشروع المذكور الذي يعتبر تاخيره الى الان هدر للمال العام وارهاق للمواطن ماديا اثناء السحب بالصهاريج التي تتسبب تيضا في الحاق الضرر بالشوارع نعم نحن نعاني من ذلك الوقت الى الان تسع سنوات تقريبا ضاعت من عمر المشروع وهو لم يعتمد تشغيله ونامل في تدخل نزاهه للوقوف على هذا الهدر المالي
سبق لي شخصيا ابلاغ شركة المياه عبر صفحتهم على تويتر ولم نجد جواب