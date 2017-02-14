طفح «الصرف الصحي» في «الوزيرية»

يعاني أهالي حي الوزيرية غرب شارع الإسكان في جدة، من طفح مياه الصرف، رغم انتهاء تمديدات الصرف الصحي منذ عام 2012..

التفاصيل في نص رسالة القارئ عبدالله الغامدي التالية:

سعادة رئيس تحرير «الشرق» خالد بوعلي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن سكان حي الوزيرية غرب شارع الإسكان وخلف مطاعم الفارس في جدة، نعاني من طفح مياه الصرف الصحي، علماً بأن تمديدات المجاري منتهية منذعام 2012 ولكن إلى الآن لم تعمل حتى الشارع لم يرصف.

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٩) صفحة (١٠) بتاريخ (١٤-٠٢-٢٠١٧)