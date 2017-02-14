استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماعٍ بعد ظهر أمس، عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، واتخذ التوصيات اللازمة حيالها.
ومن بين هذه المواضيع العرض المقدّم من مكتب الإدارة الاستراتيجية في المجلس حول عقد ورشة عملٍ تهدف إلى رفع كفاءة حوكمة المجلس بما يتواءم مع «رؤية المملكة 2030».
وعقد المجلس اجتماعه في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة رئيسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
اجتمع برئاسة ولي ولي العهد
«الشؤون الاقتصادية» يستعرض رفع كفاءة الحوكمة
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماعٍ بعد ظهر أمس، عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، واتخذ التوصيات اللازمة حيالها.
-
-
-
الأحساء: توافد خليجي على «ويا التمر أحلى 2017» .. والختام اليوم
-
-
-
«الخطوط القطرية».. قصة طموح وضعتها على رأس قائمة أسرع شركات الطيران…
-
خالد الفيصل: «موهبة» أظهرت للعالم أن لدينا عقولاً شبابية ناضجة
-
-
-
-
«ناطق» يضع شروط «المتحدث الإعلامي»: توّاق .. رزين .. مرن .. ويعرف المهنة
-
-
-
متحدثون إعلاميون: المملكة مستهدفة .. ولابد من التعامل مع الإعلام الجديد
-
ضوابط الإيجار ستقلل النزاعات والعقود الوهمية .. وستنظم سكن المقيمين
-
«مسك» و«الإمارات للشباب» سيتعاونان لدعم الابتكار وريادة الأعمال
-
-
وكيل الأحساء: «ويا التمر أحلى» عزّز الحراك الاجتماعي والاقتصادي
-
-
-
-
-
-
-
16 ألف حالة استقبلتها مستشفيات «الشرقية» عبر «إحالتي» خلال عام
Profile