«الشؤون الاقتصادية» يستعرض رفع كفاءة الحوكمة

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماعٍ بعد ظهر أمس، عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، واتخذ التوصيات اللازمة حيالها.

ومن بين هذه المواضيع العرض المقدّم من مكتب الإدارة الاستراتيجية في المجلس حول عقد ورشة عملٍ تهدف إلى رفع كفاءة حوكمة المجلس بما يتواءم مع «رؤية المملكة 2030».

وعقد المجلس اجتماعه في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة رئيسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٩) صفحة (٢) بتاريخ (١٤-٠٢-٢٠١٧)