ميدالية «جورج تينت» تقديرٌ عالمي للمملكة في مجال مكافحة الإرهاب

هنأ أمراء مكة المكرمة والرياض وتبوك وليَّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بتسلُّمه، الجمعة الماضية، ميدالية «جورج تينت».

وتُقدِّم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الميدالية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في برقيةٍ خطيةٍ موجّهةٍ إلى ولي العهد: «يسرني ويشرفني أصالةً عن نفسي ونيابةً عن أهالي منطقة مكة المكرمة تهنئة سموكم بتسلُّم ميدالية جورج تينت من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، تقديراً لجهودكم الموفقة في العمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب والإسهامات غير المحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين».

وأضاف الفيصل: «أبارك لسموكم هذا التكريم الذي يُضاف لإنجازات قيادتنا الرشيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق سموكم لخدمة الدين والمليك والوطن، ويديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمدّ الله في عمره».

في السياق نفسه؛ قال أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر، في برقيةٍ خطيةٍ إلى ولي العهد: «أبعث لسموكم نيابةً عن أهالي منطقة الرياض وباسمي شخصياً بخالص التهنئة بمناسبة تسلمكم ميدالية جورج تينت التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، ونظير إسهامات سموكم الكبيرة في تحقيق الأمن والسلام الدوليين، التي تأتي امتداداً لسجل الأعمال الرائدة التي تقوم بها هذه القيادة المباركة لهذا الوطن الكريم بتوجيهات كريمة ورعاية دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودـ أيده الله- التي تبرهن وتؤكد على منهج هذه الدولة الرافض لكل عبث واستهتار بالأمن أياً كان شكله أو مصدره، متمنياً لسموكم العون والتوفيق لمزيد من العمل المثمر والناجح في شتى المجالات».

إلى ذلك؛ بعث أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى ولي العهد جاء فيها «يسرني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك تهنئة سموكم بمناسبة تسلمكم ميدالية جورج تينت من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تقديراً لجهود سموكم الموفقة في العمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، واعترافاً عالمياً بريادة المملكة وإسهاماتها المؤثرة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وأن هذا التكريم لسموكم يضاف إلى سجل إنجازاتكم ونجاحاتكم المستمرة».

وسأل الأمير فهد الله أن يكتب العون والتوفيق والسداد للأمير محمد بن نايف ورجال الأمن البواسل؛ وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

كما نوه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، بحصول ولي العهد على ميدالية «جورج تينت».

وقال السند إن العمل الكبير للأمير محمد بن نايف في مكافحة الإرهاب جعل من شخصيته الاسم الأبرز في مكافحة هذا الوباء؛ وأصبح اسمه رمزاً للتميز في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم كله.

كذلك؛ عدّ الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، فيصل بن معمر، ميدالية «جورج تينت» تقديراً عالمياً للمملكة والأمير محمد بن نايف في مجال مكافحة الإرهاب.أيضاً؛ اعتبر رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الدكتور جمعان بن رقوش، تسلم الأمير محمد بن نايف الميدالية تقديراً مستحقاً واختياراً وافق أهله.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٩) صفحة (٢) بتاريخ (١٤-٠٢-٢٠١٧)