توفي الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي آل سعود، وسيُصلى عليه بعد صلاة الظهر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
وقال الديوان الملكي في بيانٍ أمس: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه، إن شاء الله، يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 17/ 5/ 1438 هـ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».
الصلاة اليوم على الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن
توفي الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي آل سعود، وسيُصلى عليه بعد صلاة الظهر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
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