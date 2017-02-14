قامت بلدية محافظة رأس تنورة بالتعاون مع مرور وشرطة المحافظة مؤخراً، بحصر وإتلاف 114 سيارة مهملة وتالفة، وذلك لتشويهها المنظر العام، إضافة إلى الأخطار الأخرى.
و أوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح الملحم، أن هناك لجنة مكونة من مرور محافظة رأس تنورة والشرطة والبلدية لحصر السيارات المهملة والتالفة في أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أن اللجنة في الفترة السابقة قامت بحصر السيارات المهملة والتالفة في أنحاء وشوارع المحافظة، حيث تم حصر 100 سيارة مهملة، حيث إن هناك آلية تتبعها إدارة المرور مع ملاك السيارات المهملة، كما تمت إزالة 14 سيارة تالفة من قبل البلدية، إذ توجد آلية لسحب السيارات الخربة والتالفة وهي التي تقف لفترات طويلة دون اكتراث أصحابها لها، وتشوه المنظر العام، وتعد بيئة خصبة للملوثات.
إتلاف 114 سيارة مهملة في رأس تنورة
قامت بلدية محافظة رأس تنورة بالتعاون مع مرور وشرطة المحافظة مؤخراً، بحصر وإتلاف 114 سيارة مهملة وتالفة، وذلك لتشويهها المنظر العام، إضافة إلى الأخطار الأخرى.
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