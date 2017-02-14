«أمانة الشرقية» تشفط 204 ملايين جالون من مياه الأمطار خلال 9 ساعات

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن كميات الأمطار التي تم تصريفها وضخها إلى مياه الخليج العربي عبر محطات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام، بلغت 204 ملايين جالون خلال الساعات الماضية في حاضرة الدمام، يوم أمس الأول، من خلال 42 محطة تصريف مياه أمطار بطاقة استيعابية تبلغ 420 ألف متر مكعب في الساعة لكل محطة، بالإضافة إلى محطات الأنفاق على مستوى حاضرة الدمام.

وأكد مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الأمانة تواصل جهودها في التعامل مع موسم الأمطار، من خلال تطبيق خطة تصريف مياه الأمطار المعدة لذلك مسبقا، موضحاً أن كمية الأمطار التي هطلت بلغت 23 ملم تقريباً، وتم تصريف 204.600.000 جالون مساء أمس الأول وحتى صباح أمس على حاضرة الدمام.

وأفاد أن الفرق الميدانية التي تم نشرها في الأماكن غير المخدومة لتجمع مياه الأمطار قد نجحت في شفط هذه المياه في وقت قياسي؛ حيث أن الأمانة تعاملت مع جميع البلاغات التي تلقتها عن أماكن تجمع مياه الأمطار، عبر الخدمة التفاعلية مركز (بلاغاتي 940)، ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة، مما ساهم في نجاح خطة تصريف مياه الأمطار.

ولفت إلى أن الاختبارات التي أجريت لكافة المضخات وشبكات التصريف في الأنفاق والطرق والميادين، وكافة الأحياء لتصريف مياه الأمطار أثبتت نجاحها من خلال الخطة التي أعدتها الأمانة جرياً على العادة السنوية في موسم الأمطار، موضحاً أن هناك كثيراً من مشاريع تصريف مياه الأمطار جارٍ العمل على إنجازها حالياً في الأحياء الجديدة، و»الأمانة» تتواصل مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمعرفة الأحوال الجوية، وتقديم المعلومة المتوفرة لديها مبكراً قدر الإمكان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٩) صفحة (٤) بتاريخ (١٤-٠٢-٢٠١٧)