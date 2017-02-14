أمير نجران يدشن نقطة الفحص والاستشارة الصحية

دشن أمير نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نقطة الفحص والاستشارة الصحية في مقر الإمارة أمس، لتقديم الخدمات الصحية للمراجعين والموظفين، في مجالات التحاليل المخبرية، والنظام الغذائي، والأمراض المزمنة، والتطعيمات، والإقلاع عن التدخين.

واطلع على تفاصيل البرنامج، في شرح قدمه مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة، خالد بن عايض العسيري، حيث بين أن البرنامج يستهدف مراجعي الإدارات الحكومية، في إطار خطط التوعية الصحية التي أقرتها وزارة الصحة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٩) صفحة (٥) بتاريخ (١٤-٠٢-٢٠١٧)