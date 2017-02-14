إدانة أممية للتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الاثنين التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مهددًا بيونغ يانغ ب”أخذ مزيد من التدابير المهمة” بحقها.

ووافق أعضاء المجلس الـ 15، بمن فيهم الصين الحليفة الأساسية لكوريا الشمالية، على مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية والذي يؤكد أن التجربة الصاروخية تشكل “انتهاكًا خطرًا” لقرارات الأمم المتحدة المتصلة بالبرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

وأكد مجلس الأمن في قراره أن “الوقت حان لمحاسبة كوريا الشمالية، ليس بالأقوال وإنما بالأفعال”.

وصدر القرار خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية غداة إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا بالستيًا قطع نحو 500 كيلومتر باتجاه الشرق قبل أن يسقط في بحر اليابان.