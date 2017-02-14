إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بالقطيف

تمكن فريق طبي في محافظة القطيف من إنقاذ حياة طفلة ولدت قبل اكتمال فترة الحمل, حيث بلغ العمر الرحمي لها 5 أشهر و 14 يوم من زمن الحمل، أي ما يعادل 23 اسبوع، وذلك قبل 14 اسبوع من موعدها الطبيعي, حيث بلغ وزنها 560 جرام وطولها 30 سنتيمتر.

وقال رئيس الفريق استشارى الاطفال حديثى الولادة في مستشفى المواساة بالقطيف الدكتور حسام البيومي, ان المولودة حظيت بالاهتمام والرعاية الطبية من الطاقم الطبى المشرف على الحالة حيث تابعوا نموها حتى وصل لليوم 87 الى وزن 1990 جرام وطول 43 سنتيمتر وهو المعدل الطبيعى للمواليد.

وأضاف أن الابحاث والتقارير اثبتت إن نسبة بقاء المواليد الخدج على قيد الحياة فى زمن حمل كهذا لا تتعدى نسبته 15-30% مما يجعل حالة الطفلة من الحالات النادرة التى يكتب لها النجاح.

وكشف البيومي أن معظم الأجهزة العضوية غير مكتملة النمو وخاصة الجهاز التنفسي والجهاز الدوري، وتم التغلب على ذلك بفضل من الله تعالى والجهود الطبية لفريق العمل، مؤكدا أنه تم عمل وصلة لوريد رئوي عند الرقبة لاستقبال السائل المغدي.

وأشار البيومي إلى ان الطفلة اظهرت تحسن ملحوظ في المستشفى وزيادة في الوزن بمعدل يتراوح بين 25 و 40 جرام يوميا وتتمتع بصحة جيدة، في الوقت التي اعدت الأم لاستقبال الرضاعة الطبيعية.