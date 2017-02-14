إطلاق أول مركبة شحن صينية إلى الفضاء

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم، أن الصين تخطط لإطلاق أول مركبة شحن فضائية في أبريل، لتخطو خطوة جديدة نحو هدفها إنشاء محطة فضائية مأهولة دائمة بحلول العام 2022.

وبحسب “رويترز” فقد جعل الرئيس الصيني شي جين بينغ من تطوير برنامج الفضاء الصيني أولوية له، قائلاً إنه ضروري لدعم الأمن والدفاع القومي.

ونشرت صحيفة الشعب اليومية وهي الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي نبأ خطط أول رحلة لمركبة الشحن الفضائية على صفحتها الرئيسية.

وقالت الصحيفة اليومية نقلاً عن وكالة الفضاء الصينية إنه سيتم حمل مركبة الإمداد تيانتشو 1 إلى الفضاء عبر صاروخ من الطراز لونج مارش -7واي2، والذي سينطلق من مركز وينشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم هاينان في جنوب الصين.