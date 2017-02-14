السيطرة على مواقع هامة لمليشيا الحوثي في تعز

سيطرت قوات الجيش اليمني على مواقع هامة لمليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في محافظة تعز جنوبي العاصمة صنعاء.

وأفاد مصدر في قيادة محور تعز أن قوات الجيش هاجمت مواقع لمليشيات الحوثي وصالح في “تبتي الخزان، والخضر” في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوب المدينة، وتمكنت من السيطرة على عدد منها بعد معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين.

وقال إن ثلاثة من عناصر المليشيات قتلوا خلال الاشتباكات وأصيب أربعة آخرون، فيما لجأ من تبقى منهم إلى الفرار مخلفين كميات من الأسلحة والذخائر.

من جانبها، قالت مصادر عسكرية ميدانية بتعز إن قوات الجيش واصلت بمساندة طيران التحالف العربي تمشيط المناطق الواقعة شمال مدينة “المخا” الساحلية للقضاء على أي تواجد فيها للمليشيات وتطهيرها من الألغام، مضيفة أن قوات الجيش اقتربت من منطقة “يختل” على الخط الرابط بين مدينة المخا ومحافظة الحديدة، كما تواصل زحفها باتجاه معسكر “خالد” شرقا بهدف تأمين المدينة من أي محاولات قد تنفذها المليشيات.