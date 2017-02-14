انتحار وافد عربي بالرس

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متابعاتالشرق أونلاين

أقدم وافدٍ من جنسيةٍ عربية في العقد الرابع من العمر، اليوم، على الانتحار داخل مقرٍ سكني بمحافظة الرس.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن دوريات الأمن تلقت بلاغاً بالحادث المأساوي مساء الاثنين وعلى الفور باشر المختصون بشرطة المحافظة وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي الحادث حيث انتقلوا لموقع البلاغ وعمل إجراءات المعاينة الأولية.

وأشار إلى أنه تم نقل الجثمان لمستشفى الرس العام لإخضاعه للفحوصات الطبية، وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لمعرفة ملابسات الحادثة.

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