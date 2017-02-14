“الاتصالات” تحل مشكلة عطلها التقني

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متابعاتالشرق أونلاين

أعلنت شركة ” الاتصالات السعودية” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم حل المشكلة التقنية في بوابات الإنترنت، بعد ساعات معدودة من وقوع العطل.

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