تعليق الدراسة غداً في عسير

قال متحدث تعليم عسير محمد الفيفي أنه بناء على التوقعات والتنبيهات المتقدمة بهطول أمطار على المنطقة؛ فقد تقرر تعليق الدراسة غداً الأربعاء، الموافق 18 جمادى الأولى 1438هـ، في مدارس المنطقة حفاظاً على سلامة الجميع.