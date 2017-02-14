تعليق الدراسة غداً في الشرقية

قرر مدير التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن المديرس تعليق الدراسة غداً الأربعاء نظرا لغزارة الأمطار.
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