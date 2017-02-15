آل حزام يحطم الرقم السعودي في مسابقة القفز بالعصا
خالد السيف
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وين الزاجل من العصفوره الزّرقا اليوم ،، عهدك بالدْبا خيفان كما يقال يا معوِّد.
الحمام الزاجل عهده، عهد قمري وكان تُرْبَط الررساله برجله ويسافر بها وفيها يوص وفيها ما يوصل؟ شخصك بختك(أنت وحظّك .
كاريكاتير
صحيفة الشرق - العدد 1900 - نسخة الرياض
صحيفة الشرق - العدد 1900 - نسخة جدة
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وين الزاجل من العصفوره الزّرقا اليوم ،، عهدك بالدْبا خيفان كما يقال يا معوِّد.
الحمام الزاجل عهده، عهد قمري وكان تُرْبَط الررساله برجله ويسافر بها وفيها يوص وفيها ما يوصل؟ شخصك بختك(أنت وحظّك .