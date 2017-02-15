هو سؤال طرحه الدكتور علي بن تميم مدير عام هيئة أبو ظبي للإعلام في سلسلة تغريدات أطلقها بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات التي افتتحت في دبي قبل عدة أيام.

سؤال جدير بالطرح وفي هذا الوقت تحديدا، نظراً إلى التدهور الحاد الذي شهدته وتشهده باستمرار حضارتنا العربية، دون أن نتمكن حتى الآن من رصد أسبابه وسبل الحد منه.

قد يكون الصديق العزيز بن تميم قد وضع يده على بعض الجراح التي أتخمت جسد هذه الأمة المنهكة، معلقاً الجرس على أبواب «الإسلاموية» التي أسهمت برأيه في تراجع تلك الحضارة عن ركب نظيراتها، وقد نتفق معه ونختلف في بعض النقاط.

مع الأهمية التي أوليها شخصيا للعلمانية كمبدأ يجب أن تقوم عليه شتى الحضارات، بغية تجاوز الفروقات المذهبية والطائفية وحتى العرقية، إلا أنني أجد أن روح الإسلام الذي شوهته الإسلاموية يجب أن تبقى حاضرة.

ولكن عن أي إسلام نتحدث؟! هنا يجب أن نقف ألف وقفة ونضع مئات من الخطوط الحمراء، فتلك الروح التي بعث من خلالها هذا الدين لم تعد موجودة، تلك القيم المبنية على التعايش والمحبة التي زينت تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في بداياتها قد شوهتها قيم أخرى مستحدثة ابتدعها تجار الدين وحاولوا بيعها إلى الجماهير التي بدورها سلمت مفاتيح عقلها لهم، أو استسلمت دون أن تدرك ما يحاك لها في الخفاء.

الدكتور بن تميم أيضا ألقى باللائمة على شماعة العروبيين والقوميين وشعاراتهم الزائفة كما وصفها، فهل حقاً شعارات العروبة كانت كذلك؟! شخصيا لا أراها بهذا الشكل، فتلك القومية بعثت على أسس ثابتة تنادي بالوحدة العربية والتخلص من سلطة الحدود والتخندق في إقليم القبيلة والطائفة، لكنها برأيي قد وظفت توظيفا سياسيا في ذلك الوقت جردها من قيمها النبيلة، وجعلها مجرد أداة في يد تجار السياسة هذه المرة.

طريقنا الوحيد إذن نحو استئناف حضارتنا سيكون في التخلص من تجار الدين والسياسة معا، ونفض الغبار عن روح تلك الحضارة التي أشعلت النور في وقت كانت فيه أوروبا تقبع تحت جنح الظلام، والطريق سيبدأ فقط عندما نؤسس لمنظومة قيم جديدة تجمع العرب بكافة أطيافهم ومذاهبهم وأعراقهم تحت مظلة واحدة عنوانها التعايش البنّاء والسعي نحو البناء.