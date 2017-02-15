يقول أهل السياسة «الحرب خدعة»، ويقول أهل التنافس والمنطق «اللي تغلب به العب به»، وفي كرة القدم ليست كل كروت اللعب في الملعب.

أتحدث عن الكروت القانونية، أما الكروت الأخرى فأحاول النأي بنفسي عن الحديث في هذا الجانب الذي يتبناه نسبة تكاد تشكل أغلبية، لكنني ورغم قناعتي بأن الفساد موجود في كل مكان وكرة القدم ليست بمعزل عنه وفضائح الفساد على المستويين القاري والدولي وقصص المراهنات والتحكيم تملأ أصقاع تويتر وتتصدر صفحات الصحف وعناوين البرامج، إلا أنني لا أمتلك دليلاً واحداً حتى أقر بوجودها.

أما الكروت المباحة التي تعطي نتائج جيدة فكثيرة، ولعل أبرزها الاستدراج الذي بات الأكثر تأثيراً بعد انكشاف خطط آلة الحرب الإعلامية التي شكلت أحد أهم كروت اللعب، واستطاعت تحقيق بطولات ومنجزات لم تكن لتتحقق لولاها، لكنها حينما أصبحت عاجزة لوحدها تحولت لتشكل إحدى أذرع الاستدراج الكثيرة خصوصا في ظل وجود شبكات التواصل الاجتماعي، وأعني به استدراج الخصم وجماهيره إلى خارج الملعب وبث الفرقة والمشكلات التي تؤدي إلى زعزعة استقرار المنافس والتأثير على اللاعبين، ومن ثم توجيه الضربة القاضية لهم في الملعب.

الشواهد كثيرة وآخرها محاولة استدراج الجمهور الأهلاوي بعد مباراة القادسية التي خسرها الأهلي بأربعة أهداف جعلت المدرج الأخضر في قمة الغليان، وأصبح مهيأً أكثر من أي وقت مضى لاستدراجه وضرب الفريق في مقتل.

بدأت الخطة بخلق حالة من الصدام بين الجمهور والمشرف على كرة القدم في النادي الأهلي الكابتن وجدي الطويل، واتهامه بالضعف وعدم القدرة على تجهيز الفريق نفسياً قبل المباراة، واستغل المخططون غياب اليوناني فيتفا لمصلحتهم بشكل ممتاز يكشف عن حنكة ودهاء كبيرين لدى المخططين، فتم اتهام الطويل بإبعاده بسبب احتجاجه على التغيير في مباراة الديربي أمام الاتحاد، والإشارة إلى أن ذلك عقاب للفريق وليس للاعب.

حقيقة لم أستغرب انجراف مدرج الأهلي خلف هذه الشائعة، خصوصا أن الهزيمة كانت موجعة، والبحث عن ضحية لتفريغ غضبه فيها في مثل هذه الحالة أمر طبيعي ومعروف للمتخصصين في علم النفس، لكن ليسمح لي عشاق النادي «الملكي» إذا قلت إنني لم أستغرب أيضاً لأن الجمهور الأهلاوي باعتقادي هو أسهل الجماهير استدراجاً، وربما يعود السبب إلى عشق هذا الجمهور لناديه؛ حيث يعتبرون أنفسهم أعضاء شرف كما وصفهم الأمير فهد بن خالد، ويمكن أن أعزوها أيضاً لحالة الغليان والقلق الدائمين؛ كون الأهلي منافساً دائماً على البطولات.

كم كنت أتمنى أن يتخذوا من رمز الأهلي الخالد الأمير خالد بن عبدالله مثلاً في الهدوء والدهاء وتمييز الأمور والتعامل معها بحكمة وروية، وهنا لن تجدي معهم محاولات شق الصف، وحينها سيبقى الأهلي مجيداً وفخراً وعيداً وصرحاً يطال السماء.