أمير الشرقية يرعى المنتدى الرابع لريادة الأعمال في جامعة الملك فهد.. اليوم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، المنتدى الرابع لريادة الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، بعنوان «تطوير مشاريع الطاقة الريادية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030».

وأوضح مدير الجامعة الدكتور خالد السلطان، أن اختيار موضوع «تطوير مشاريع الطاقة الريادية في ضوء رؤية المملكة 2030» ليكون عنواناً للمنتدى، وتنظمه الجامعة، يواكب ما أكدته الرؤية من أهمية توجيه طاقات شبابنا نحو ريادة الأعمال ومساعدة رواد الأعمال على تسويق أفكارهم ومنتجاتهم ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي وإنشاء مزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المخصص لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم.

وبيّن أن الجامعة حريصة من خلال هذه المنتديات، على بناء ثقافة ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الدور الذي تقوم به الجامعة في ريادة الأعمال لا يقتصر على المساهمة في بناء مجتمع ناشئ بل في تطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم ليصبحوا أصحاب عقلية ريادية، لافتاً إلى أن ريادة الأعمال هي أحد محاور التعليم المبني على نقل التقنية والمعرفة من الجامعة إلى المجتمع والقطاع الصناعي لتوفير فرص وظيفية بعد تأسيس الطلاب شركاتهم الخاصة وإيجاد وظائف بدلاً من البحث عنها.

وأشار إلى أن الجامعة تدعم المبادرين «من طلاب الجامعة خصوصاً» الذين لديهم أفكار طموحة ودراسات اقتصادية جيدة، وتوفر بيئة عمل مناسبة خلال السنوات الأولى الحرجة من عمر المشروع وتدعم فرص النجاح من خلال استكمال النواحي الفنية والإدارية وتوجيه صاحب المشروع الجديد إلى التركيز على صلب العمل حتى يعتمد على ذاته.

وأفاد الدكتور السلطان بأن الجامعة أنشأت معهد الريادة في الأعمال من أجل دعم وتطوير منظومة للابتكار وريادة الأعمال، والمساهمة بشكل فعّال في عملية تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة، مشيراً إلى أن المعهد يستهدف جميع طلاب الجامعة، ويقوم على مساعدتهم على تبني العقلية والتفكير الريادي في حل المشكلات وكذلك تأسيس شركات تقنية وليدة، لافتاً إلى أن المعهد يركز على مجالات رئيسة مهمة في المملكة تشمل الطاقة والبتروكيماويات، والمياه، وتقنية النانو، وتقنيات البناء والتقنيات الاستهلاكية، وكذلك الخدمات المعتمدة على التقنية مثل تقنية المعلومات، كما أن المعهد يضم مراكز لتعليم ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال ودراسات ريادة الأعمال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٠) صفحة (٥) بتاريخ (١٥-٠٢-٢٠١٧)