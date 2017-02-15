نقل تعازي القيادة إلى أسرة الشهيد المنجحي

نقل محافظ محايل، محمد المتحمي، تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد وأمير منطقة عسير إلى أسرة وذوي شهيد الواجب الجندي محمد بن مفرح المنجحي.

واستُشهِد المنجحي في الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه.

وأكد المتحمي، خلال أدائه واجب العزاء أمس، أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن الوطن والحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.وعبر ذوو المنجحي، من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مبدين فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الوطن الغالي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٠) صفحة (٤) بتاريخ (١٥-٠٢-٢٠١٧)