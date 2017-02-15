نقل محافظ محايل، محمد المتحمي، تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد وأمير منطقة عسير إلى أسرة وذوي شهيد الواجب الجندي محمد بن مفرح المنجحي.
واستُشهِد المنجحي في الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه.
وأكد المتحمي، خلال أدائه واجب العزاء أمس، أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن الوطن والحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.وعبر ذوو المنجحي، من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مبدين فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الوطن الغالي.
نقل تعازي القيادة إلى أسرة الشهيد المنجحي
نقل محافظ محايل، محمد المتحمي، تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد وأمير منطقة عسير إلى أسرة وذوي شهيد الواجب الجندي محمد بن مفرح المنجحي.
-
قمة سعودية- تركيـــة تبحث قضـــايا ثنائية وإقليـــــــــمية…
-
-
-
-
-
أنجوس للاعبي فريقه: انسوا خسارة الأهلي .. وفكِّروا في الدوري
-
إعداد 130 اختصاصياً واختصاصيةً لبرنامج الزيارات المنزلية.. اليوم
-
تمديد «ويا التمر أحلى» 4 أيام .. و50 شاباً وفتاة يقودون المهرجان
-
-
-
قمة سعودية- تركيـــة تبحث قضـــايا ثنائية وإقليـــــــــمية ودولــــــــــــية
-
-
-
تمديد «ويا التمر أحلى» 4 أيام .. و50 شاباً وفتاة يقودون المهرجان
-
-
إعداد 130 اختصاصياً واختصاصيةً لبرنامج الزيارات المنزلية.. اليوم
-
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن
-
جامعة مقرن تقدم منحاً لأبناء الشهداء وتحدد 3 شرائح للمتفوقين
-
-
-
-
-
-
-
Profile