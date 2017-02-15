الطريفي يبحث آخر الاستعدادات لمعرض الرياض للكتاب

استعرض اجتماعٌ برئاسة وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، التجهيزات الأخيرة لمعرض الرياض الدولي للكتاب.

وسيقام المعرض في مقر مركز المعارض في الفترة بين الـ 9 والـ 18 من جمادى الآخرة المقبل (الـ 8 والـ 17 من مارس المقبل)، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وترأس وزير الثقافة والإعلام أمس اجتماعاً لإدارة المعرض استعرَض الاستعدادات لإقامته واللمسات الأخيرة عليه، وناقش جملةً من المواضيع والفعاليات المصاحبة. واستمع الاجتماع إلى تقارير اللجان المشاركة في تنظيم الفعاليات، واطمأن على سير التجهيزات، وبحث السبل والآليات الممكنة لتطوير العمل والاستمرار في دفعه نحو الأفضلية خلال الدورة الحالية للمعرض. واستعرض الاجتماع، كذلك، الفعاليات والأنشطة التي ستقدمها الدولة الضيف (مملكة ماليزيا) لإبراز الجانب الثقافي الماليزي، وكذا مشاركة 550 جهة تم قبولها من بين 1500 تقدمت بطلب المشاركة. وأوضح مستشار وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، هاني الغفيلي، أن الاجتماع ناقش استحداث عددٍ من اللجان الجديدة في المعرضة مثل لجنة المبادرات الشبابية، ولجنة الاستثمار، ولجنة التسويق، وغيرها من اللجان التي وصل عددها إلى 18 لجنة.

وأشار المتحدث إلى استعراض الخدمات الإلكترونية لـ «الثقافة والإعلام»، وعلى رأسها خدمة فسح الكتب إلكترونياً، إذ ستتاح بشكل مباشر داخل أروقة المعرض، تشجيعاً لنشاطي التأليف والنشر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٠) صفحة (٣) بتاريخ (١٥-٠٢-٢٠١٧)