الحملة السعودية تسلِّم كسوة شتوية لـ 2100 سوري في لبنان

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزيع المساعدات الإغاثية، وأفادت، أمس، بتسليمها عبر مكتبها لدى لبنان كسوة شتوية وحقائب صحية وأطقم أوانٍ منزلية إلى 2100 لاجئ سوري.

وترتبط هذه المساعدات ببرامج الحملة «شقيقي دفؤك هدفي4» و«شقيقي صحتك غالية» و»شقيقي سفرتك هنية»، وجرى توزيعها بمشاركة القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بيروت، وليد بخاري.

وأشار بخاري، في تصريحٍ له، إلى بذل الحملة جهوداً إغاثيةً نبيلةً ممثلةً في مجموعة من البرامج التي تطلقها لتلبية احتياج الأسر السورية والتخفيف من معاناتها في بيئة اللجوء.

في السياق نفسه؛ ذكر المدير الإقليمي للحملة، الدكتور بدر السمحان، أن استمرار أعمالها الإنسانية، سواءً المساعدات الموسمية ككسوة الشتاء وغيرها أو البرامج التنموية الدائمة؛ يأتي كأولوية أساسية لتلبية احتياجات السوريين في بيئة اللجوء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٠) صفحة (١) بتاريخ (١٥-٠٢-٢٠١٧)