طرح منافسة – إدارة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة (حفر الباطن)

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٠) صفحة (٠٤) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-١٥)

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